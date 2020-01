Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. "Ich halte es für wichtig, dass Frauen auf die Listen kommen", sagt Susanne Heimpel, eine der "Neuen" im Eberbacher Gemeinderat. So war es für die Vertreter der hiesigen SPD nicht schwer, sie als Kandidatin für die Kommunalwahl im vergangenen Mai zu gewinnen. Bereits vor etwa 20 Jahren hatte die Ärztin und Mutter von vier erwachsenen Kindern einmal für einen Sitz im Gemeinderat kandidiert: auf der "Frauenliste". Sie existiert längst nicht mehr. Damals hatte es nicht geklappt. Dafür aber dieses Mal, "obwohl ich ziemlich weit hinten auf der Liste stand".

Die gebürtige Freiburgerin lebt seit 28 Jahren mit ihrer Familie in Eberbach. Schon von Jugend an interessiert Susanne Heimpel sich für Politik. Der Entschluss, sich in der lokalen politischen Arbeit zu engagieren, wurde ihr nicht zuletzt dadurch erleichtert, dass sie durch Erzählungen ihres Mannes, Kulturamtsleiter Tobias Soldner, bereits einige Einblicke in die Arbeit der Stadtverwaltung gewonnen hatte.

"Ich finde es wichtig, dass die Listen der wirklich demokratischen Parteien mit Bewerbern gefüllt sind, die es ernst meinen – gerade in Zeiten rechter Parteien", so Heimpel. Dabei fühlt sie sich der SPD als einer Partei, die in ihren Augen "die sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Aspekte sinnvoll und aufrichtig vertritt", schon lange verbunden, auch wenn sie kein Parteimitglied ist.

Haben sich ihre Erwartungen an das im Juli angetretene neue Amt bislang erfüllt? "Nun, ich hatte mich ja darüber informiert, was da an Aufgaben auf mich zukommt", sagt Heimpel. "Man muss sich mit vielen Dingen beschäftigen. In den Ausschüssen kann man viel Neues erfahren." Interessant sei es auch, Einiges von den Hintergründen und Abläufen im "Unternehmen Stadt" kennenzulernen, die einem "normalerweise gar nicht so klar sind". Was die neue Stadträtin "erstaunt", ist, "dass manche Entscheidungen oft Jahre brauchen, bis sie gefällt werden können – gerade auch in wichtigen Bereichen wie zum Beispiel bei klimapolitischen Themen oder Investitionen." Ein Schwerpunkt ihrer Gemeinderatsarbeit wird im Werksausschuss liegen: "Das ist der Ausschuss, der spontan mein größtes Interesse geweckt hat", sagt Heimpel. "Da geht es um Dinge, die für mich vorstellbar sind: Verkehr, Bäder, Energie." Darüber hinaus gehören auch Vertretungen in anderen Ausschüssen zu ihren Aufgaben.

Was die zahlenmäßige Dominanz der Männer im Rat betrifft, so ist diese für Susanne Heimpel "nicht so ungewohnt", hat sie doch in ihrer langjährigen ärztlichen Leitungsfunktion überwiegend mit Männern zusammengearbeitet. "Ich erlebe jetzt, dass die Struktur im Eberbacher Gemeinderat ähnlich ist." Als Frau müsse man lernen, sich aktiv seinen Platz zu erarbeiten und zu behaupten, "man schwimmt nicht automatisch mit."

In männerdominierten Gremien sei nun mal die "männliche Verhaltensweise" stärker vertreten, zum Beispiel in der Wortwahl. "Und sie sprechen zwar lauter aber nicht unbedingt inhaltlich deutlich."

Frauen hingegen hielten sich meist eher zurück, um sich dann gezielt inhaltlich und sachlich einzubringen. Wobei sie diese Beurteilung "völlig wertfrei" und "rein auf Tatsachen und Erfahrungen beruhend" verstanden wissen will. Warum ihrer Meinung nach von den Frauen, die sich zur Wahl aufstellen lassen, so wenige tatsächlich gewählt werden? "Auch Frauen wählen offensichtlich nicht Frauen", zieht Heimpel den Schluss aus der Tatsache, dass von insgesamt 29 Kandidatinnen der verschiedenen Eberbacher Parteien lediglich drei ins Stadtparlament einzogen.

"Vielleicht aus Gewohnheit oder weil die Lokalpolitik immer noch stark personenbezogen ist? Da werden viele immer wieder gewählt. Und vielleicht neigen Frauen oftmals dazu, doch eher dem ‚starken Mann‘ ihre Stimme zu geben?", fragt sich Heimpel. Wie sie es schafft, den Interessen von Gemeinde, Wählern, Parteien, Beruf, Familie und den eigenen Bedürfnissen gerecht zu werden? "Mit Fleiß, einer guten Eigenorganisation, natürlich dem Willen dazu und dem Verzicht auf manche anderen Aktivitäten."

Susanne Heimpels vorrangige politische Ziele für 2020? "Sich mit Energiegewinnung und -verbrauch, mit Themen wie Windkraft, Solarenergie, Radwegenetz, Ökostrom oder Umgang mit dem Wald noch zielführender zu beschäftigen." Wichtig wäre ihr auch, die kürzlich abgelehnte Stelle eines Medienreferenten noch einmal auf die Tagesordnung zu bringen. "Sonst verpassen wir den Zug der Zeit", ist sie überzeugt. "Wenn das Unternehmen Stadt den Kontakt mit der Generation, die nach uns kommt, pflegen will, dann sollte man sich den neuen Medien stellen."

Ein weiteres großes Anliegen ist Susanne Heimpel, neben einem guten Betreuungsangebot "auf zeitgemäßem Stand" für Kinder verschiedener Altersstufen, ein solches auch für "bedürftige alte Menschen" zu schaffen: "zum Beispiel Tagespflegeplätze, damit etwa Berufstätige ihre pflegebedürftigen Angehörigen in sicherer, angemessener Umgebung versorgt wissen".

Ein persönlicher Wunsch fürs neue Jahr? "Dass ich mich zunehmend in die Gemeindearbeit einarbeiten und mich dort profilieren kann."