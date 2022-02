Die Stämme in der Au. Die „Braut“ ist der teuerste Stamm (Nr. 425) der Submission und kommt diesmal aus Amorbach. Die wurde in den Freiburger Raum verkauft. Foto: Marcus Deschner

Von Marcus Deschner

Eberbach. "Dieses Jahr ist es eine Erfolgsgeschichte", freute sich Ulrike Riedl und meinte damit die zum 15. Mal in der Eberbacher Au durchgeführte Nadel-Wertholzsubmission. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Christopher Schierk führte die stellvertretende Leiterin des Forstbezirks Odenwald am Samstag etwa 30 Bürger über den großen Holzplatz auf dem Festgelände und beantwortete fachkundig etliche Fragen. Die Submission sei etwas wie "die Krone" der Bemühungen um nachhaltige Waldwirtschaft über mehrere Generationen hinweg, strahlte die Försterin. Bis zu 200 Jahre alte Bäume lagerten hier. Das sichere auch die Wertschöpfung und Arbeitsplätze in der Region. Eberbach habe man als zentralen Standort für die Submission vor 15 Jahren bewusst ausgewählt, da man in der Region Odenwald-Bauland-Neckartal über viele wertvolle Hölzer verfüge.

Försterin Ulrike Riedl erklärt alles vom Stamm aus sehr anschaulich. Foto: Marcus Deschner

Dieses Jahr lagerten über 400 Stämme mit über tausend Festmetern Holz auf dem Platz und dem Gelände vor dem ESC-Sportheim. Davon stammten rund 200 Festmeter aus dem Staatswald und etwa 880 Festmeter aus dem Kommunal- und Privatwald, so die Diplom-Forstingenieurin. Und seien es normalerweise um die 15 verschiedene Bieter, so verzeichne man dieses Jahr sogar 20. Sie erklärte kurz den Ablauf der Submission. Bis 8. Januar mussten alle Stämme in der Au angefahren und auf die aus Buchenholz bestehenden Unterlagen abgelegt sein. Anschließend wurden die Sortimente, darunter hauptsächlich Lärchen und Douglasien und wenige Kiefern und Fichten vermessen und mit Nummern versehen. Neben der blauen Stammnummer sind mehrere kleine Zahlen angeschrieben. Die geben Auskunft über die Stammlänge sowie den Durchmesser einmal mit und einmal ohne Rinde. Im nach der Aufnahme erstellten Verzeichnis ist nicht nur die Stammnummer angegeben, sondern auch die Art und Herkunft des Holzes, wie lange der Stamm ist und wie viele Festmeter dieser umfasst. Schließlich gibt’s eine Spalte, in der der Kunde sein Gebot eintragen kann.

Teilnehmer der Exkursion. Foto: Marcus Deschner

Am 17. Februar fand dann die Submission im Kreisforstamt in Neckargemünd statt. Riedl ist zufrieden. Auf jeden Stamm sei geboten worden, manchmal habe es für einen Baum sogar 15 Gebote gegeben. Wobei das Gebot jeweils pro Festmeter und nicht für den Stamm pauschal abgegeben werden musste. Der Durchschnittserlös habe dieses Jahr bei 350 Euro je Festmeter gelegen. Bei der Lärche habe man im Schnitt 396 Euro erzielt, im Vorjahr seien es 304 Euro gewesen. Zwar schien die Sonne, aber es zog in der Au wie Hechtsuppe, als Riedl und Schierk mit den Gästen zum "Holztest" über den Platz liefen. Da erfuhr man beispielsweise, wie unterschiedlich die Jahresringe bei den Holzarten sind, wie sich die Farben unterscheiden und das Rindenwachstum ist. Auch das "Geheimnis" um die "Braut" wurde an diesem späten Samstagvormittag gelüftet. Das ist der Stamm, der den höchsten Preis erzielt. Dieses Jahr ist es eine geschätzt 140 Jahre alte Lärche aus dem Amorbacher Stadtwald. Der Stamm bringt es auf 2,43 Festmeter Holz und ein Höchstgebot von 816 Euro je Festmeter. "Dafür wurden 15 Gebote abgegeben, das unterste lag bei 223 Euro", verriet Riedl. Den Zuschlag erhielt ein Sägewerk aus dem Freiburger Raum. Zwei Bäume neben der "Braut" darf ein in der Nähe ansässiger Säger abholen. Der an Masse stärkste Baum auf dem Platz ist übrigens eine Lärche mit 4,5 Festmetern aus dem Fürstlich-Leiningschen Wald, für die insgesamt 2821 Euro bezahlt wurden.

Bis Ende März müssen die Stämme alle abgeholt werden. Und was geschieht mit den dünnen Buchenstämmchen, die als Unterlagen dann ausgedient haben und auf die mancher "Schlagraumwerber" zwecks Brennholzverwendung schon ein Auge geworfen hat? "Die kriegen die, die den Platz sauber machen", winkte Ulrike Riedl ab. Dafür habe man seit Jahren "zwei zuverlässige Partner".