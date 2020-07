Eberbach. (lyd) Teile von Eberbach waren am Dienstagvormittag ohne Strom. Nach ersten Berichten war mindestens das Gebiet rund um den Neuen Markt, das Rathaus und Teile von Pleutersbach betroffen. An einigen Stellen im Stadtgebiet Eberbachs gibt es seit etwa 12.30 Uhr wieder Strom, etwa in der Friedrichsdorfer-Landstraße oder am Neuen Markt. Die zuständigen Mitarbeiter der Stadtwerke sind aber aktuell noch immer im Einsatz.

Update: Dienstag, 21. Juli 2020, 12.37 Uhr