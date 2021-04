Eberbach-Igelsbach. (RNZ) Die Sicherstellung eines guten Zustandes der Kreisstraßen gehört zu den Aufgaben des Rhein-Neckar-Kreises. Deshalb wird das Straßenbauamt des Kreises in diesem Jahre mehrere Kreisstraßen auf Vordermann bringen. Dabei werden, von 1,25 Millionen Euro verbaut. In Eberbach wird die Kreisstraße K4115 von Igelsbach bis zur Bundesstraße 37 erneuert. Außerdem sind K4141 von Edingen Richtung Heidelberg und die K4185 von Neckarbischofsheim nach Flinsbach im Programm. Das hat der Verwaltungs- und Finanzausschuss des Kreistags in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen.

Die für dieses Jahr vorgesehenen Erneuerungen von Straßendecken wurden aufgrund des Straßenzustands, der Verkehrsbelastung, der Koordinierung mit anderen Bauvorhaben und innerörtlichen Leitungsverlegungen ausgewählt. "Um tiefergehende Schäden an der Bausubstanz zu verhindern, müssen die schadhaften Asphaltdeckschichten ersetzt werden, bereichsweise müssen auch Binder- und Tragschicht erneuert werden. Teilweise sind auch die Straßenbankette zur Erhöhung der Tragfähigkeit zu ertüchtigen und Schutzeinrichtungen anzupassen", so der Leiter des Straßenbauamts, Matthias Fuchs.

Der Kostenrahmen für die Sanierung der K4115 von Igelsbach bis zur B37 bei Eberbach beträgt 445.000 Euro. Auf einer Strecke von 1,8 Kilometern werden fast 12.000 Quadratmeter Straße erneuert. Weil der Straßenzustand in allen untersuchten Unterabschnitten mittlerweile ähnlich schlecht ist, wurde die Erneuerung auf die Gesamtstrecke ausgedehnt. Außerdem wird die im hessischen Gebiet anschließende K204 auf einer Länge von 700 Metern gleich mit instandgesetzt. So halten sich die Verkehrseinschränkungen für die Igelsbacher auf beiden Seiten der Landesgrenze im Rahmen und sie haben nur eine Baustelle. Die Bauarbeiten sollen größtenteils während der Sommerferien in Baden-Württemberg erfolgen. Der Asphalteinbau innerhalb von Igelsbach und außerhalb weiter bis zum Steinbruch kann aufgrund der sehr schmalen Fahrbahn nur unter Vollsperrung vorgenommen werden. Wegen der fehlenden Umleitungsmöglichkeit sollen diese Arbeiten an zwei Wochenenden jeweils samstags von 12 bis 22 Uhr erledigt werden. Während dieser Zeiten werden im Ort Einheiten der Feuerwehr und des Rettungsdienstes für eventuelle Notfälle stationiert.

Die genauen Termine und Zeiten der Sperrungen werden vorher noch einmal bekannt gegeben. Der Rhein-Neckar-Kreis ist bei den Bauarbeiten federführend, der Kreis Bergstraße beteiligt sich an den Kosten.