Am Neckarlauer in Eberbach können Wohnmobile derzeit nur 24 Stunden stehen. Gestern waren bei herrlichem Sonnenschein alle großen Plätze belegt. Foto: Martina Birkelbach

Eberbach. (mabi) Nicht nur Hotels, Gaststätten, Fitnessstudios und Kosmetiksalons sind derzeit geschlossen, auch Campen geht nicht mehr. Wie Hauptamtsleiterin Anke Steck auf Anfrage mitteilt, sind die Wohnmobilstellplätze beim Tennisplatz (privates Gelände der Stadt) gesperrt, entsprechende Schilder wurden abgebaut. Nach der neuen Corona-Verordnung sind im November "touristische Beherbergungen in Ferienwohnungen, Pensionen, Gasthöfen, Hotels" nicht erlaubt. Die Plätze am Lauer (öffentliche Verkehrsfläche), wurden nicht wegen Corona gesperrt, "sondern weil wir das jedes Jahr zu Beginn der Hochwassersaison tun". Dennoch können die Plätze am Lauer 24 Stunden genutzt werden. Steck: "Das würde auch eine Übernachtung mit beinhalten. Wohnmobile können grundsätzlich maximal 24 Stunden bzw. für eine Nacht stehen bleiben, in der Regel zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit". Der Campingpark ist ebenfalls seit Anfang November geschlossen.

Im ersten Quartal 2021 sollen dann die im Sommer vom Gemeinderat beschlossenen zehn neuen Wohnmobilstellplätze auf dem Festplatz und rund 15 auf dem Jugendfetenplatz in der Au errichtet werden und in Betrieb gehen. Die Festplatz-Plätze sollen kostenpflichtige Stromanschlüsse erhalten, auf dem Fetenplatz wird auf Stromanschlüsse vorerst verzichtet. Alle Plätze in der Au kosten dann acht Euro pro Wohnmobil und Nacht. Darin enthalten ist auch die Müllentsorgung, für die auf dem Festplatz ein eingezäuntes Müllterminal entsteht. Die Ver- und Entsorgungsstation bleibt weiter am Fetenplatz.