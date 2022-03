Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Öl oder Gas? Diese Entscheidung haben vor Jahren die Hausbesitzer in Eberbach getroffen. Viele haben 1984 auf Erdgas umgestellt. Bei vielen fährt immer noch der Öl-Lieferant vor und füllt für die nächste Heizungsperiode ab. Die Gas- und die Öl-Heizer halten sich zahlenmäßig in Eberbach die Waage. Jetzt werden Öl und Gas knapp. Deutschland und Europa gehen an die Reserven. Und ab Lieferant wird bereits alles teurer. Angesichts der geopolitischen Lage gibt es auch für Eberbach offene Fragen: Können die Stadtwerke weiterhin die Kunden uneingeschränkt mit Erdgas versorgen, wie steht es um die Preise?

Wer in Eberbach auf Erdgas gesetzt hat und nicht mit Öl heizt, hat einen erheblichen Vorteil. Der Öl-Kunde muss den Tagespreis zahlen, wenn er seinen Tank auffüllen will. Bei den Stadtwerken gilt bei Gas der Liefervertrag, der über längere Zeit laufen kann. Noch vor der augenblicklichen Krise, zum Jahreswechsel, hatten die Stadtwerke ihren Kunden langfristige Verträge mit bis zu zwei Jahren angeboten. Wer hier voll zugegriffen hat, kann sich glücklich schätzen. Der eigentliche Energiepreis bleibt bis Vertragsende Dezember 2023 unverändert, lediglich der Anteil der staatlichen Aufschläge kann variieren. Solche Sonderverträge werden jetzt nicht mehr angeboten. Für neue Kunden geht es beim Gas nur noch zum hohen Preis der Grundversorgung.

Zur Versorgungssicherheit mit Gas hat Stadtwerke-Chef Günter Haag eine klare Aussage: "Wir schaffen es bis in den Sommer". Die deutschen Erdgasspeicher waren bis vor dem Winter knapp gefüllt, mit rund 60 Prozent. Jetzt sind es nur noch rund ein Drittel. Zugute kommt der recht milde Winter. Da wird es vorerst reichen, so Haag.

Mit Stand 2020 liefern Russland mit 55 Prozent, die Niederlande (13 Prozent) und Norwegen (31 Prozent) Erdgas nach Deutschland. Für die nächste Saison gehen die Verantwortlichen davon aus, dass neue Lieferanten außerhalb Russlands dazukommen, dass die westlichen Anbieter und der arabische Raum mehr liefern. Und dass auch mehr flüssiges Naturgas (LNG) angelandet wird. Deutschland hat bislang keinen Hafen, bei dem LNG aus Schiffen abgegeben werden kann. LNG-Hafen-Terminals liegen in nahezu allen europäischen Ländern mit Seeanbindung. Deutschland hat hier eine kapitale Versorgungslücke offengelassen.

"Der Gasmarkt ist wie ein großer See", beschreibt Andreas Schaab, Bereichsleiter Beschaffung, Erzeugung und Technik bei den Stadtwerken, die Zusammenhänge, in die auch Eberbach eingebunden ist. Die Stadtwerke wissen im Grunde nicht, aus welcher Ursprungsquelle ihr Erdgas kommt. An vielen Stellen wird dezentral in den Verbund eingespeist und gemischt, der vorgegebene Anteil an Biogas wird zugegeben. Dann wird zu den dezentralen Abnehmern verteilt, zu einzelnen Stadtwerken oder sonstigen örtlichen Anbietern. Wenn die Lieferungen von Erdgas aus Russland gedrosselt werden, muss man dies über den europäischen Verbund ausgleichen.

Die Eberbacher Stadtwerke bestellen ihr Gas bei der Südwestdeutschen Stromhandels GmbH (SüdWestStrom). Dies ist eine 1999 gegründete Stadtwerke-Kooperation, Sitz Tübingen, mit inzwischen 59 Gesellschaftern. Eberbach ist seit dem ersten Jahr dabei und hat einen Geschäftsanteil von 1,06 Prozent. Die SüdWestStrom sorgt für die georderte Menge zum festgelegten Preis. Das meiste läuft im Hintergrund über die Leipziger Energiebörse, die European Energy Exchange AG.

Pipelines von außen, ein ständiger Zustrom von Gas: Eberbach bekommt in einem laufenden Lieferverfahren so viel wie bestellt. Es wird immer noch beim Übergabepunkt neben der Pleutersbacher Straße hergeschafft. Der wurde 1984 gebaut, als noch die Mannheimer Stadtwerke (Mannheimer MVV Energie AG) das Erdgas nach Eberbach lieferten, denen noch heute das Leitungsnetz gehört. Der Lieferant musste nach EU-Recht vom Besitz des Netzes abgekoppelt werden.

Daniel Rupp, Teamleiter Technik Gas, Wasser, Wärme bei den Eberbacher Stadtwerken, beschreibt die Übergabestation der Mannheimer MVV, die ihr als Netzbetreiber gehört: "Wir haben dort Zugang zu unseren Zählern und unseren Schiebern." Den anderen Teil der Leitungen und Sperren bedient die MVV, die vor der Eberbacher Station auch Gas für Hirschhorn abzweigt. Dorthin liefert die Darmstädter Entega – im Grunde das gleiche Gas, wie es in Eberbach verfeuert wird.

Bei den Eberbacher Stadtwerken herrscht derzeit noch Optimismus, dass alle Eberbacher Abnehmer auch weiterhin mit der nötigen Menge Gas versorgt werden können. Im schlimmsten Fall jedoch müsste die Abgabe rationiert werden. Wenn gedrosselt würde, wären zuerst die gewerblichen Kunden betroffen. Die Versorgung der privaten Kunden und sozialen Einrichtungen hätte Vorrang. Schließlich wären kalte Wohnungen oder ein kaltes Krankenhaus in der Stadt ein größeres Übel als eine eingeschränkte gewerbliche oder fabrikmäßige Produktion.