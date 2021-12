Eberbach (fhs) Geleitet vom Prinzip Hoffnung bemüht sich die Stadt Eberbach für die Holzbauarbeiten an der neuen Kindertagesstätte Regenbogen an der Güterbahnhofstraße um günstigere Bieterpreise. Einstimmig wird jetzt das bereits zweite Vergabeverfahren für das Gewerk aufgehoben und erneut ausgeschrieben. Die weiteren Ausschreibungen für das Projekt werden erst nach der Vergabe die Zimmererarbeiten erfolgen.

"Der Markt im Baubereich weist Preissprünge auf, die früher fast undenkbar waren", sagt Georg Hellmuth, CDU-Stadtrat und Architekt. "Wir werden uns dran gewöhnen müssen, denn da ist kein Ende in Sicht." Begonnene Bauarbeiten müsse man schließlich auch zu Ende bringen und könne nicht mehr zurück. "Es ist schamlos. Manche betrachten das als sei Goldgräberstimmung. Das muss man ganz klar sagen: das ist unseriös." Ob es nach Aufheben der bisherigen Ausschreibung im neuen Anlauf günstigere Bedingungen gebe, werde man sehen. "Aber wir haben gar keine andere Möglichkeit, als zuzustimmen."

Bürgermeister Peter Reichert relativierte die Kritik am Handwerk. Viele Firmen hätten bei Bewerbungen Sorgen: Sie nahmen Aufträge mit einer bestimmten Kalkulation zu einem bestimmten Zeitpunkt an. Wenn sie dann das Material zur Ausführung benötigen, habe dieses dann einen ganz anderen Preis und mache die Berechnung zunichte. Der Markt im Forstbereich habe sich aktuell wieder normalisiert, so dass sich Reichert gewillt zeigte, auf das Prinzip Hoffnung zu setzen. Zuvor hatte Heinz Lang vom Stadtbauamt erläutert, dass nach der ersten öffentlichen Ausschreibung im August nach deren Aufhebung in beschränkter Ausschreibung unter zehn aufgeforderten Unternehmen lediglich das Angebot der Firma Müller & Grimm GmbH aus Buchen mit der Summe von 1,48 Millionen Euro eingegangen war. Dieser Betrag läge rund 105 Prozent über den in der Kostenberechnung angepeilten 720 800 Euro. Die angefragten Firmen sagten, wegen vieler Anfragen fehle ihnen Zeit zur Kalkulation. Sie hätten keine verbindlichen Materialpreise oder das Vorhaben sei zu groß. Nun soll erneut ausgeschrieben werden.

Bei der Gesamtmaßnahme des Kindergartens liege die Stadt mit der Vergabe von 27 Prozent der Leistungen derzeit um rund 3 700 Euro über der Kostenberechnung vom Dezember 2019.

Nach der Neuausschreibung der Zimmererarbeiten sollen in einem Ausschreibungspaket Zwei Fenster, Außentüren, Elektro, Heizung/Lüftung/Sanitär sowie die "Abdichtung gasdichte Bodenplatte" erfolgen, im Paket Drei Tischlerarbeiten, Maler und Innenausbau, Bodenbeläge, Fliesen und Plattenbelagsarbeiten, Trockenbau, Estrich, Baureinigung sowie Abdichtung.

Als viertes Paket werden zum Schluss Landschaftsbauarbeiten anstehen.