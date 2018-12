Eberbach. (cum) Ein Waldkindergarten ist eine feine Sache: Die Kinder sind an der frischen Luft, in Bewegung und lernen kreativ mit dem umzugehen, was die Natur ihnen bietet. Die Stadt Eberbach würde gerne einen derartigen Kindergarten einrichten. Wie das gehen könnte, wird derzeit geprüft.

Ein Gelände dafür gäbe es sogar schon: Der ehemalige Vogelpark am nordöstlichen Ohrsberg oberhalb des Turnerheims. Nur gibt es damit ein Problem: Dort wurden bei Arbeiten im Gehölz Eichenprozessionsspinner entdeckt. Die Hinterlassenschaften der Nachtfalter können bei Menschen unangenehme Hautreizungen hervorrufen.

Es sind die kleinen Brennhärchen der Raupen, die dem Menschen zusetzen. Sie bleiben in den Nestern, hängen in Gebüschen und Sträuchern und werden vom Winde aufgewirbelt. Die Haare der Raupe enthalten das Gift Thaumetopoein. Wer damit in Berührung gerät, kann Quaddeln, Knötchen und Hautentzündungen bekommen. Werden die Haare eingeatmet, lösen sie Husten und Atemnot aus. Wegen vom Eichenprozessionsspinner befallener Bäume wurden in Deutschland schon Schulen und Kindergärten geschlossen.

Drei Eichen stehen auf dem für den Kindergarten vorgesehenen Gelände am Ohrsberg, vier weitere in nächster Nähe. Nach der Entdeckung der Falter dort hat die Firma, die dort die Wege freihalten und das Unterholz auslichten sollte, ihre Arbeiten abgebrochen. Nun soll eine Spezialfirma das Gelände untersuchen und prüfen, ob die Falternester und -reste dort beseitigt werden können. Anfang nächsten Jahres ist auch ein Termin mit dem Kommunalverband für Jugend und Soziales geplant, bei dem geprüft werden soll, ob der Kindergarten genehmigungsfähig wäre.

Ein konkretes Konzept für den Waldkindergarten gibt es derzeit noch nicht. "Wir stehen noch ziemlich am Anfang der Planungen", sagt Robin Uhrig, bei der Stadtverwaltung zuständig für die Kindergärten und Schulen. In Überlegung ist zunächst ein eingruppiger Kindergarten für 15 bis 25 Kinder. Der könne je nach Bedarf dann auch erweitert werden.

Voraussetzung ist aber erst einmal ein gut erreichbares und für Kinder geeignetes Stück Wald. Das hofft die Verwaltung am Ohrsberg inmitten der Stadt gefunden zu haben. Dort böte der nahe Jahnplatz auch Parkmöglichkeiten für den Hol- und Bringverkehr. "Es wäre schade, wenn das nicht klappen würde, das wäre ein idealer Platz", sagte Bürgermeister Peter Reichert im Gemeinderat. Fachmann Uhrig ist aber trotz des Eichenprozessionsspinners zuversichtlich, dass sich der Kindergarten dort umsetzen lässt. "Wir sind guter Dinge", sagt er.