Eberbach/Mosbach. (RNZ) "Ich bedauere sehr, dass der Eindruck vermittelt wurde, die Stadt hätte das Vorhaben der Baugenossenschaft (BG) Familienheim Mosbach in irgendeiner Weise abgelehnt", erklärt Bürgermeister Peter Reichert nach dem Bericht iin der RNZ.

In dem Beitrag hatte sich BG-Vorstand Dr. Klaus-Dieter Roos enttäuscht darüber geäußert, dass Eberbach das Ex-Jugendherbergsgelände an der Richard-Schirrmann-Straße nicht wie von der BG geplant bebauen lassen wollte.

Bürgermeister Reichert legt Wert darauf, dass sich der Sachverhalt anders darstelle: Am 13. Juli 2020 habe die Baugenossenschaft dem Eberbacher Gemeinderat in nicht-öffentlicher Sitzung ein Projekt zur Bebauung des ehemaligen Jugendherbergsgeländes vorgestellt. Die Pläne wurden diskutiert. Es gab einige Fragen und Anpassungswünsche. Auf Reicherts Frage, ob beim Baukörper noch Änderungen in Höhe und Größe möglich seien, habe Roos geantwortet, dies sei sicherlich möglich, allerdings wurde der Attraktivität wegen das Größtmögliche geplant.

Der Gemeinderat stand der Planung zwar positiv gegenüber. Es blieben aber offene Fragen. So lagen geplante Häuser nicht im Baufenster des hier gültigen Bebauungsplans. Entweder wäre aufwendig und auf Kosten des Investors der Bebauungsplan abzuändern, oder man überarbeitete das geplante Konzept. Dabei könnte aber durchaus ein Anpassen der vorgestellten Wohngebäude in Maß bzw. Anzahl erforderlich werden.

Karl Emig von der Bauverwaltung kontaktierte tags darauf per Mail BG-Vorstand Roos, der noch am gleichen Tag sehr für die prompte Rückmeldung dankte und mitteilte, er werde die Fragen Familienheim-intern besprechen und sich wieder melden.

Reichert: "Leider haben wir danach bis heute in dieser Sache nichts mehr gehört. Ein Bauantrag auf Grundlage dieser Präsentation wurde nie gestellt – und damit auch nie abgelehnt." Für einen Bauantrag aus noch früheren Jahren hatte die Baurechtsbehörde am 11. Januar 2016 eine Baugenehmigung erteilt. Diese genehmigte Planung hatte die BG allerdings nicht umgesetzt.

Reichert erklärt, es sei gängige Praxis, Bauvorhaben dieser Größenordnung im Stadium einer Vorplanung dem Gemeinderat vorzustellen, um schon früh über das bauplanungsrechtliche Einvernehmen der Kommune zu sprechen.

Reichert: "Ich bedaure sehr, dass in dem Bericht irrtümlich der Eindruck vermittelt wurde, die Stadt hätte das Vorhaben der Baugenossenschaft Familienheim Mosbach in irgendeiner Weise abgelehnt. Die Stadt Eberbach steht gerade innerstädtischen Entwicklungsmöglichkeiten sehr offen gegenüber und freut sich über Investoren, die ein solches Projekt mutig angehen."

So könne eine Innen- vor Außenentwicklung umgesetzt werden.