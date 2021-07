Eberbach. (MD) Noch sind nicht alle 529 Impfdosen vergeben, die der Stadt Eberbach vom Impfzentrum Heidelberg zur Verfügung gestellt werden, informiert Ordnungsamtsleiter Rainer Menges. Die Impftermine werden ab sofort für alle interessierten Impfwilligen ab einem Alter von 18 Jahren zur Anmeldung freigegeben – unabhängig von Ihrer Meldeadresse, teilt die Stadtverwaltung mit.

Das Impfteam kommt am Dienstag, 27. Juli, und Mittwoch, 28. Juli nach Eberbach, um in der Stadthalle die Spritzen gegen das Corona-Virus zu setzen. Je nach Zahl der Angemeldeten, kommen eventuell sogar zwei Teams ins Kurhaus. Die Zweitimpfung findet dann am 7. und 8. September ebenfalls dort statt.

Für die Verabreichung des mRNA-Impfstoffs "Moderna" seien noch einige wenige Termine frei.

An allen vier Impftagen wird der Johnson & Johnson-Impfstoff "Janssen" verabreicht. Bei diesem Serum genügt bekanntlich nur eine Dosis. Dafür könne man sogar noch 200 Termine vergeben.

"Wir impfen im Fünf-Minuten-Takt", erläutert Menges auf Nachfrage. Nur etwa eine halbe Stunde Zeit insgesamt müsse man für einen Impftermin mitbringen. Die bisherigen Anmeldungen seien altersmäßig "querbeet" durch die Bevölkerung.

Zwar sei der Impfstoff von Johnson & Johnson grundsätzlich für Personen über 60 Jahre zugelassen. Gleichwohl könnten sich generell aber auch Personen unter 60 Jahren nach einer Risiko-Nutzen-Abwägung und dem vorangehenden Aufklärungsgespräch mit dem Arzt damit impfen lassen. Anmeldungen für die Impftermine in der Stadthalle können über die Homepage der Stadt Eberbach www.eberbach.de erfolgen. Dabei müssen Vor- und Nachname, Adresse, Geburtsdatum und Erreichbarkeit angegeben werden.

Personen, die über keinen Internet-Zugang verfügen, können sich auch telefonisch unter 0 62 71 / 87 - 335 anmelden. Allerdings weist die Stadt darauf hin, dass man Terminwünsche nicht berücksichtigen kann. Laut Ordnungsamtsleiter Rainer Menges gehen die ersten Terminbestätigungen bereits in den nächsten Tagen per Post oder per E-Mail raus.