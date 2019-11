Eberbach. (RNZ) Das Leader-Projekt Kulturzentrum für Eberbach im Depot 15/7 zieht sich und steigt im Preis. Über diesen Sachstand nach Ausscheiden von Stadtbaumeister Steffen Koch berichtete dessen Nachfolger Karl Emig jetzt im Eberbacher Bauausschuss.

Im Moment seien die Umbaukosten von 320 000 Euro zum Stand 2016 auf rund 480 000 Euro angewachsen, teilte Emig dort mit. Heizung, Bodenbelag und sanitäre Anlagen seien fertiggestellt. Mit dem Außenbereich habe man begonnen.

Emig schilderte, welche Firmen momentan im Depot arbeiten. Die Stadtverwaltung habe auch mit dem Kulturverein Depot 15/7 bereits einen Entwurf des Überlassungsvertrages erörtert. Inzwischen geht es um Rückmleudng de sVereins zur dritten Fassung des Vertragsentwurfs.

Über Details scheint es unterschiedliche Ansichten zwischen Stadt und Vereinsmitgliedern zu geben. Andererseits registrieren Vereinsvertreter, dass die Verwaltung wohl im Gegensatz zu früher nun mehr aufs Tempo drücke.

Zum bisherigen 177 700-Euro-Zuschuss aus dem EU-gestützten Leader-Förderprogramm rechnet die Stadtverwaltung noch mit einer weiteren Zuweisung für Mobiliar und Innenausstattung.

Nach Vorliegen der genauen Förderzusage sollen dann Tische, Stühle sowie anderes Inventar bestellt werden. (Das Programm „Leader“ ist kein englisches Kürzel, sondern steht für das französisch abgekürzte Programm „Verbinden von Aktionen zum Entwickeln der ländlichen Wirtschaft“ – liaison entre actions de développement de l’économie rurale)

Im Kulturverein hatte der Platzbedarf einer hohen Anzahl von Tischen und Stühlen bei der jüngsten Mitgliederversammlung noch für Ärger gesorgt.

Emig erklärte ferner, das Obergeschoss des Gebäudes könne als Lagerraum genutzt werden. Dies sei Bestandteil der Baugenehmigung. Diese Aussage bekräftigte Emig auch auf nochmalige Nachfrage des AGL-Stadtrats Lothar Jost, gleichzeitig Vorstandsmitglied im Verein Depot 15/7. Als solcher habe er in Erinnerung, dass noch beim Gespräch über den Überlassungsvertrag jegliches Nutzen des Obergeschosses durch den Verein als verboten bezeichnet worden sei. Der nochmals in Details überarbeitete Mietvertrag zwischen Stadt und Verein werde dem Gemeinderat laut Emig demnächst vorgelegt.

Die Mitglieder der CDU-Fraktion hatten das Thema Kulturzentrum mehrfach in öffentlicher wie nicht-öffentlicher Sitzung der Ratsgremien begleitet und sahen bei dem Sachstandsbericht Emigs nun akut keinen Anlass, da die meisten der aufgelisteten Punkte den CDU-Stadträten vorab schon bekannt waren. Auch SPD und FWE nahmen Emigs Sachstandsvortrag zur Kenntnis und warten auf die Leader-Zusage.

Bereits am Donnerstag, 12. Dezember, solle eine Sitzung der Leader-Region Neckartal-Odenwald in Räumen des künftigen Eberbacher Kulturzentrums an der Güterbahnhofstraße stattfinden, kündigte Emig an. Vom Termin einer Einweihungsparty war in der Sitzung allerdings keine Rede.