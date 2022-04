Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Seit Mitte Januar ist die katholische Stadtkirche St. Johannes Nepomuk nun schon für Gottesdienstteilnehmer und andere Besucher gesperrt. Bauarbeiter und Handwerker unterschiedlicher Couleur haben Einzug im Gotteshaus gehalten, diverse Renovierungsarbeiten müssen im Innern der 135 Jahre alten Kirche im Neorenaissance-Stil durchgeführt werden.

Als ehrgeiziges Ziel für die Fertigstellung der Arbeiten hatte man sich die Karwoche gesetzt, die Ostergottesdienste sollten planmäßig in St. Johannes Nepomuk gefeiert werden können. Doch dieses Ziel musste jetzt gekippt werden.

"Wir haben lange gerätselt und recherchiert, aus was für einem Material der Boden in der Kirche ist", berichtet Stiftungsrat Andreas Hock, bei dem alle Fäden hinsichtlich der Renovierungsarbeiten zusammenlaufen. Schließlich sollen im Boden zusätzlich zu den bereits vorhandenen fünf weitere Leerrohre verlegt werden. Durch diese werden die Kabel für die neue Beleuchtung, für Lautsprecheranschlüsse, Internet, Mikrofone und Strom geführt: "Damit wir nicht bei den diversen Veranstaltungen wieder Kabel durch die Kirche ziehen müssen, durch die dann Stolperfallen entstehen", so Hock. Um die Kabelkanäle zu verlegen, müssen die Bodensteine an den Fugen entlang aufgesägt und die dadurch entstehenden Gräben anschließend wieder mit neuen Steinen verschlossen werden. Aber woher die gleichen Steine nehmen?

Durch einen Zufall erfuhr Hock, dass in der "Stadtchronik" von 1978 ein Bericht über die damalige Renovierung der Kirche zu finden sei. Er schaute dort nach und – wurde fündig: "Krensheimer Muschelkalk" aus dem Taubertal bedeckt den Kirchenboden in St. Johannes Nepomuk. Eine Steinmetzfirma aus dem Raum Tauberbischofsheim konnte ausfindig gemacht werden, die den Stein nun liefern soll.

Allerdings müsse er für die Eberbacher Kirche frisch aus dem Steinbruch gebrochen, passend gesägt und aufbereitet werden, berichtet Hock. Lieferzeit: acht bis zehn Wochen. Damit ist das Ziel "Ostern" natürlich nicht mehr zu halten. Die zu den Feiertagen für St. Johannes Nepomuk geplanten Gottesdienste sollen nun in der Kirche St. Josef in Eberbach Nord stattfinden.

Die übrigen Arbeiten im Kircheninnern sind dagegen im Zeitplan: Mitarbeiter des Eberbacher Malerbetriebs Limpert streichen derzeit die Innenwände. Demnächst sollen Mikrofone von der Decke im Hauptschiff abgehängt werden – "für Konzerte oder Gottesdienst-Streamings zum Beispiel". Die neue Beleuchtung wird angebracht, unter der Orgelempore eine Kamera installiert für Streamings oder Konzertaufführungen, und alles soll digital vernetzt werden.

Parallel dazu laufen auch die Arbeiten in der Turmkapelle weiter. Hier sind die mittlerweile freigelegten Fenster noch zu isolieren, die neue Beleuchtung zu installieren. Eine Holzskulptur des Eberbacher Holzbildhauers Franz Musiol sowie ein neuer Tabernakel werden die Kapelle künftig zieren, informiert Andreas Hock.

Als nächster Gottesdienst-Termin in der Stadtkirche ist nun Pfingstsonntag angedacht.