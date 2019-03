Eberbach. Die Eberbacher Sozialdemokraten haben am Donnerstag im Restaurant am Leopoldsplatz in einer internen Versammlung ihre Kandidaten für die Kommunalwahl im Mai nominiert. Die Kandidaten repräsentierten die Eberbacher Gesellschaft, sagte der stellvertretende SPD-Ortsvereinsvorsitzende Rolf Schieck in einer Pressemitteilung der Partei.

Über die Reihenfolge der 22 Kandidaten auf der Liste wurde in geheimer Wahl abgestimmt. Angeführt wird die Liste von Rolf Schieck. Dahinter folgen Heike Feuerstein, Jens Müller, Jan-Peter Röderer, Klaus Eiermann, Markus Scheurich, Arno Reinmuth, Alexander Silbereis, Büsra Isik, David Müller, Jonas Haaß, Bettina Bracht, Dr. Heiko Schuster, Anette Schabbeck, Florian Fink, Susanne Heimpel, Malina Müller, Dirk Lenz, Dr. Ulrich Rietdorf, Ulrike Hepp, Günter Götz und Ertugrul Metin. Ersatzkandidat ist Reinhard Aldag.

Das Altersspektrum der Liste reicht der SPD zufolge von 18 bis 70 Jahren. Sieben der 22 Kandidaten sind Frauen. Von den sechs amtierenden SPD-Gemeinderatsmitgliedern ist nur Peter Huck aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr dabei.

"Es ist uns wieder gelungen, eine gute Mischung aus jung und alt und damit aus wertvoller Erfahrung und jugendlicher Frische zu finden", teilt Fraktionsvorsitzender Schieck mit. Ziel sei es, bei der Wahl den bisherigen Stand mit der höchsten Stimmenzahl aller Listen und sechs Gemeinderatssitzen zu erhalten. Bei der Wahl 2014 hatte die SPD 34.514 Stimmen (29,2 Prozent) erhalten.

Das Programm für die nächste Wahlperiode soll bei der Jahreshauptversammlung der Partei am 29. März ausführlich erläutert werden. Zudem plant die SPD zahlreiche Veranstaltungen in der Stadt und in allen Ortsteilen, bei denen sich die Kandidaten persönlich vorstellen werden.