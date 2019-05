Eberbach. (by) Auf dem Platz sind sie bereits seit dieser Saison eine Einheit. Unter dem Kunstnamen SVfB Eberbach spielen drei Mannschaften in der A-, B- und C-Klasse des Fußballkreises Heidelberg um Punkte, den Aufstieg oder gegen den Abstieg. Nun soll auch aus den beiden Vereinen VfB 1911 Eberbach und SV 1924 Eberbach ein einziger werden, sollen beide Vereine zum Eberbacher Sport Club (ESC) 2019 verschmelzen. Der erste Schritt hierzu findet am Freitag, 3. Mai, im Sportheim des SV Eberbach statt.

An diesem Tag beginnt um 20 Uhr die ordentliche Mitgliederversammlung des SV Eberbach mit Berichten und Ehrungen. Auf ihr soll die Vorstandschaft für das abgelaufene Jahr entlastet werden. Eine Woche später, am 10. Mai, findet nebenan im anderen Teil des Sportheims um 19 Uhr die ordentliche Mitgliederversammlung des VfB Eberbach statt. Wieder ist es vorrangiges Ziel, die bisherige Vorstandschaft zu entlasten.

Auch der nächste wichtige Schritt soll noch im Wonnemonat Mai über die Bühne gehen. Am Montag, 27. Mai, finden die außerordentlichen Mitgliederversammlungen beider Vereine statt. Auch hier macht der SV um 18 Uhr den Anfang, der VfB folgt um 19 Uhr. Hier wird jeweils ein Notar anwesend sein, der den von Thomas Kaschper und Edgar Sigmund ausgearbeiteten Verschmelzungsvertrag vorlesen wird.

Zwei Hürden müssen auf diesen Versammlungen genommen werden. Es müssen mindestens 25 Prozent der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sein, von denen 75 Prozent dem Vertrag zustimmen müssen. Sind weniger als 25 Prozent der Mitglieder anwesend, gibt es am Freitag, 28. Juni, einen weiteren Anlauf. Dann entfällt die erste Hürde, allerdings müssen auch hier 75 Prozent der dann anwesenden Mitglieder zustimmen.

Sind alle Hürden genommen und die Mitglieder beider Vereine haben dem Verschmelzungsvertrag zugestimmt, findet am Dienstag, 2. Juli, die Gründungsversammlung des Eberbacher Sport Club 2019 e.V. statt. Eine Uhrzeit steht noch nicht fest.

Info: Der Verschmelzungsvertrag liegt derzeit im Sportheim für die Mitglieder zur Einsicht aus.