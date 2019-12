Sozialpädagogin Christiane Urmetzer (l.) mit dem Leiter der Selbsthilfegruppe Blaues Kreuz Freundeskreis Neckartal Robert Lauer (Mitte) und seinem Stellvertreter Wolfgang Groß. Jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr ist Treff im evangelischen Gemeindehaus am Leopoldsplatz. Urmetzer berät jeden Freitag von 15 bis 17 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße 6. Foto: Martina Birkelbach

Von Martina Birkelbach

Eberbach. "Wir sind ganz klassische Fälle", sagen Robert Lauer (59) und Wolfgang Groß (64). Beide waren jahrelang alkoholkrank, beide haben sich aus dem Labyrinth befreit und sind nun schon lange "trocken". Lauer hat seit 15 Jahren keinen Schluck Alkohol mehr angerührt, Groß seit elf Jahren.

Groß: "Alles hat sich seitdem verändert. Ich rieche die Natur, höre die Vögel singen, mein Selbstwertgefühl ist gestiegen. Das gab es früher nicht, da ging alles im Beschaffungsstress unter". Lauer wohnt in Hirschhorn, Groß in Neunkirchen; beide leiten seit vielen Jahren in Eberbach die Selbsthilfegruppe Blaues Kreuz Freundeskreis Neckartal.

Jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr ist Treff im evangelischen Gemeindehaus am Leopoldsplatz. "Die Gruppe gibt’s seit über 40 Jahren. Derzeit kommen wöchentlich aus der ganzen Umgebung zwischen acht und zwölf Frauen und Männer aller Schichten, im Alter von 30 bis 70 Jahren; der Durchschnitt ist um die 50 bis 55 Jahre alt. Die meisten sind alkoholabhängig, einige haben auch Probleme mit der MPU (Medizinisch-Psychologische Untersuchung) für den Führerschein." Lauer: "Bei uns ist alles anonym; alles, was besprochen wird, bleibt in der Gruppe."

Christiane Urmetzer, Sozialpädagogin bei der evangelischen Stadtmission Heidelberg, ist mitverantwortlich für die Gruppe. Sie berät außerdem jeden Freitag von 15 bis 17 Uhr Suchtkranke in der Friedrich-Ebert-Straße 6. "Alkoholismus ist eine chronische Krankheit. Sie bleibt immer. Betroffene sind immer rückfallgefährdet, egal wie viele Jahre vergangen sind."

Die Geschichten von Lauer und Groß ähneln sich. Beide beginnen Mitte/Ende der 1970er Jahre, beide haben mehrfach Entziehungskuren hinter sich gebracht und beide haben es jetzt viele Jahre ohne Alkohol geschafft. "Die 1970er Jahre waren geprägt von viel Essen und viel Alkohol. Letzterer wurde ganz selbstverständlich überall angeboten", sagt Lauer. Während seiner Lehre als Schlosser hat sich bei ihm "fast alles nur ums Bier gedreht".

Hintergrund Blaues Kreuz Heidelberg, Suchtberatung Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis und Bretten Die Suchtberatung Heidelberg wurde 1958 unter der Trägerschaft der Evangelischen Stadtmission Heidelberg gegründet. In den vergangenen Jahrzehnten kamen sieben Außenstellen im Rhein-Neckar-Kreis (Eberbach, Hockenheim, Leimen, Schwetzingen, Sinsheim, [+] Lesen Sie mehr Blaues Kreuz Heidelberg, Suchtberatung Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis und Bretten Die Suchtberatung Heidelberg wurde 1958 unter der Trägerschaft der Evangelischen Stadtmission Heidelberg gegründet. In den vergangenen Jahrzehnten kamen sieben Außenstellen im Rhein-Neckar-Kreis (Eberbach, Hockenheim, Leimen, Schwetzingen, Sinsheim, Weinheim und Wiesloch) und die Suchtberatung Bretten hinzu. Die Außenstelle in Weinheim musste im November aus Kostengründen geschlossen werden. Die Suchtberatungsstellen bieten Beratung, Begleitung und Information für Betroffene, Angehörige und weitere Personen aus dem Umfeld. Dabei kann es sich um stoffliche Süchte wie beispielsweise Alkohol-, Heroin- oder Medikamentenabhängigkeit handeln. Beraten wird aber auch bei sogenannten stoffungebundenen Süchten wie etwa Spielsucht, Internet-Abhängigkeit oder Essstörungen. Das Angebot richtet sich an Menschen jeden Alters und jeder Nationalität. Die Beratungen sind kostenlos und freiwillig; die Anliegen werden vertraulich behandelt. Ziel ist es, die Menschen zu begleiten und gegebenenfalls einen gemeinsamen Behandlungsplan zu erarbeiten. Geboten wird: Beratung und Informationen für Personen mit Suchtproblemen (Einzel-, Paar- und Familiengespräche), Beratung von Angehörigen und anderen Bezugspersonen, psychosoziale Unterstützung, Vermittlung und Begleitung von Substitutionsbehandlungen, Information und Vermittlung von weiterführenden Angeboten, Nachbetreuung nach Entwöhnungs- oder Therapieaufenthalten, fachtherapeutische Beratung bei suchtmittelbedingtem Führerscheinentzug, Beratung und Information von Arbeitgeber, Hausärzten, Lehrern und anderen Interessierten, Öffentlichkeitsarbeit und Projektarbeit. www-heidelberger-suchtberatung.de. In Eberbach: Friedrich-Ebert-Straße 6; offene Sprechstunde der evangelischen Stadtmission Heidelberg (Suchtberatungsstelle) jeden Freitag 15 bis 17 Uhr, Telefon (01 70) 54 44.009. Termine außerhalb dieser regelmäßigen Sprechzeiten nach persönlicher Vereinbarung unter oder Telefon (0 62 21) 14 98 20.

Ein Bier um 9 Uhr, eins um 12 und eins um 14.30 Uhr war "Tradition". Dann ging’s in die Kneipe zum Feierabendbier, "und zum Essen daheim gab’s noch mal Bier. Das war die "normale Tagesration". Und am Wochenende bei den Vereinen ist auch immer Bier geflossen. "Das war okay, das hat jeder gemacht".

Später arbeitete Lauer beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt, wo er auch bereits morgens trank. "Ich hatte immer einen Pegel von 1,6 bis 1,8 Promille; das war normal." Irgendwann kam der Zeitpunkt, an dem bei ihm das große Zittern mit Schweißausbrüchen startete, wenn er unter ein Promille sank. Vorrangig über Nacht war er "unterhopft".

Dagegen gab’s "die Kleine Reblaus", ein Perlwein. Mitte der 1980er Jahre wurde die Promillegrenze gesenkt und in Firmen ein Alkoholverbot eingeführt. "Spind, Werkzeugkasten und Auto wurden als Alkoholdepot genutzt. Zehn bis 15 Bier am Tag waren normal. Ich habe immer gedacht, Kollegen, Arbeitgeber und Ehefrau merken nichts – Sie haben es aber doch gemerkt."

Lauers Arbeitgeber schickte ihn zu Urmetzer, zur Beratung. Nachdem er dort eine Bescheinigung bekam und auch zur Selbsthilfegruppe ging, dachte er: Alles gut. Es war aber nicht alles gut – ein halbes Jahr später trat er seine erste 16-wöchige Reha-Maßnahme im Hochschwarzwald an. "Ich dachte, ich bin dort am falschen Platz, ich bin ja kein Alkoholiker."

Wieder daheim, dachte Lauer "geheilt" zu sein. Doch "ruckizucki" ging es langsam wieder los: Ein Bier am Wochenende, dann zwei – und der alte Trott war schnell wieder da. Wieder Therapie, "aber diesmal wusste ich, ich gehöre dazu. Ich habe alles mitgemacht, wollte los vom Alkohol. Auch zur Nachsorge bin ich hin."

Seit 2004 trinkt Lauer "keinen Tropfen mehr". Auch keine Praline, auch kein Stück Schwarzwälder Kirschtorte mit Kirschwasser. Er absolvierte Einzelgespräche, machte sogar eine Ausbildung zum Suchtkrankenhelfer. Seither ist er zum Suchtbeauftragten beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Neckar bestellt, nimmt regelmäßig an Schulungen zur Suchtprävention teil. Zuständig ist er für den Bereich von Heidelberg bis Heilbronn.

"Etwa fünf bis sechs Prozent der Beschäftigten sind gefährdet oder abhängig", sagt er. Doch der Arbeitgeber kümmert sich. Urmetzer: "Arbeitgeber müssen klare Regeln setzen, die führt ein Suchtbeauftragter dann aus. Ohne Druck geht es bei den betroffenen Alkoholkranken nicht, denn die wollen es selber nicht wahrhaben, dass sie krank sind. Und Alkohol hat ja auch immer Vorteile: Man ist lustiger, geselliger, enthemmter, man kann besser sprechen und einschlafen."

Einstiegsalter bei Groß war mit 14 Jahren, bei der Konfirmation. Es folgten Kneipenbesuche nach dem evangelischen Jugendkreis. Während seiner Gesellenzeit als Maschinenschlosser gab es immer freitags Bier; später als fertiger Geselle trank er das erste Bier bereits morgens um 9. "Das war ein Statussymbol – so hat’s angefangen." Bei der Bundeswehr haben zwei Bier am Abend "das Ganze ein bisschen erträglicher gemacht"; in der Stammkompanie wurde immer mehr getrunken.

Zurück in der Firma kam Groß zum Messebau; "nur Termingeschäfte im In- und Ausland, viele Hotelaufenthalte, die ich mit den Kollegen mit dem entsprechenden Alkoholkonsum erlebt habe". Er heiratete, seine Tochter wurde geboren. Messebau und Termindruck wurde immer mehr; Zeit für Familie blieb keine.

"Ich habe meine Tochter nicht aufwachsen sehen, war abends einsam im Hotel, habe meinen Kummer im Alkohol ertränkt, da war ich Anfang/Mitte 30, als ich den Alkohol zum ersten Mal benutzt habe, um zu funktionieren." Schnell hatte er morgens bereits Entzugserscheinungen.

Anfang 2000 hat seine Firma das Messewesen an andere Firmen vergeben, Groß war überflüssig, nahm eine Abfindung entgegen und jobbte anschließend als Zeitarbeiter. "Unbefriedigende Jobs, weniger Geld – ich habe immer mehr Alkohol getrunken. Als 2001 der erste körperliche und psychische Zusammenbruch kam, ging er zur Beratungsstelle, landete zur Reha im Südschwarzwald. "Auch ich dachte damals, dass ich dort nicht hingehöre, aber ich habe es durchgezogen."

Die anschließenden Versuche "kontrolliertes Trinken" scheiterten, nach eineinhalb Jahren war Groß wieder da, wo er vorher war. Es folgte eine weitere Reha, zwölf Wochen. "Allerdings mit dem anschließenden Fehler: Keine Nachsorge, keine Selbsthilfegruppe". Im Jahr 2007 starb seine Ehefrau. Mit 53 Jahren – plötzlicher Herztod. Ein halbes Jahr später griff Groß wieder zur Flasche, "diesmal nicht schleichend, sondern massiv".

Er landete zur Entgiftung im Krankenhaus Sinsheim, besuchte anschließend die Nachsorge des Blauen Kreuzes und ging zur Selbsthilfegruppe, wurde deren stellvertretender Leiter. Seit 2008 hat er keinen Schluck mehr angerührt. Auch er absolvierte Ausbildungen zum Suchthelfer. "Wir müssen trotzdem immer auf dem Boden bleiben", sagt er. Denn ein Alkoholiker ist immer rückfallgefährdet.

Urmetzer, Lauer und Groß sind sich einig: "Die Hemmschwelle zu einer Beratungsstelle zu gehen, ist immer groß. Zu einer Selbsthilfegruppe ist es dann noch einmal ein riesen Schritt. Man muss sich outen, sich eingestehen, dass man krank ist. Da ist auch die Scham, es könnte ja ein Nachbar im Raum sitzen."

"Alkohol suggeriert ein Stück Lebensqualität. Um zur Erkenntnis zu gelangen, dass das nicht so ist, ist es ein steiniger Weg. Für mich jedenfalls war es ein steiniger Weg zum Leben ohne Alkohol. Zu einem zufriedenen Leben", sagt Groß. Urmetzer fügt an: "Alkohol ist eine legale Droge, überall verfügbar. Alkohol kann zur Abhängigkeit führen. Man sollte immer Hilfe annehmen. Je eher man das macht, desto schneller ist ein Unterbrechen des Kreislaufs möglich".

"Wir sind die klassischen Fälle", betont Lauer. "Aber es gibt da noch ganz andere Sachen. Die Selbsthilfegruppe hat schon alles erlebt; inklusive Selbstmordversuche und tödliche Ausgänge. Die Gruppe muss auch viel aushalten."