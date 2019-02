Von Martina Birkelbach

Eberbach. Freitag, früher Abend, Ende Mai 2008: Ein heftiges Gewitter mit extrem starken Regenfällen und Hagelbrocken in der Größe von Tischtennisbällen zieht über Eberbach. Dazu ein schwerer Unfall mit fünf verletzten Personen auf der B 37 gegenüber Rockenau. Polizei, Freiwillige Feuerwehr - alle sind im Einsatz. Die dicken Hagelkörner, die später von manchen Bürgern mit der Schneeschaufel beseitigt wurden, haben teilweise für erhebliche Schäden gesorgt.

Richtig schlimm getroffen hat es die Gärtnerei Horst Brenneis im Bergweg. Einige Dächer der Gewächshäuser haben dem heftigen Hagel nicht standgehalten; die Brocken sind geradewegs durchgeschossen. Das Bild am Samstagmorgen ist eines der völligen Verwüstung, unzählige Glasscherben sind über den Pflanzen und Blumen verteilt.

Ebenfalls durch das Dach geschossen ist der Hagel bei der Autowaschstraße in der Friedrichsdorfer Landstraße. Einige faustdicke Löcher sind geblieben.

Die Gewächshäuser der Gärtnerei Brenneis hat das Unwetter schlimm getroffen. Archivfotos: Martina Birkelbach

Im Eberbacher Freibad hat es drei Sonnensegel erwischt, den Keller durchflutet und die Becken verdreckt. Noch am Freitagabend begannen dort die Aufräumarbeiten. Fast alle außenstehenden Fahrzeuge des Autohauses Helfrich in der Hohenstaufenstraße haben Dellenschäden. "Außerdem hatten wir 30 Zentimeter Wasser in der Werkstatt", sagt der dortige Betriebsleiter Michael Reinig.

Zahlreiche weitere Autobesitzer mit Dellenschäden an ihren Fahrzeugen waren am Wochenende anzutreffen. "Die Versicherungen scheinen überlastet", sagt ein Bürger. Stundenlang seien die Telefone besetzt gewesen, dann konnte bislang nur der Schaden aufgenommen werden. Die Feuerwehr ist mit den Einsätzen am Freitag kaum noch nachgekommen. Sämtliche Abteilungen der Eberbacher Feuerwehr waren mit rund 100 Mann und allen verfügbaren Fahrzeugen unterwegs. "Wir hatten 35 Einsätze", sagt Jörg Kubein. "Zum Teil waren die Straßen überflutet, ein Trafohäuschen stand unter Wasser, Tankräume wurden leergepumpt und Straßenläufe freigemacht", so der Gesamtkommandant.

Daneben wurden zahlreiche Keller leergepumpt und es gab samstags noch Einsätze wie in der Straße "An der Itter", wo ein Tankraum leergepumpt wurde.