In Lindach soll mit Geldern aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum das Ortsbild aufgewertet werden. Auch der Platz am Dorfbrunnen könnte nach den Vorstellungen der Planerin verbessert werden. Foto: Marcus Deschner

Von Marcus Deschner

Lindach. Mit kräftiger finanzieller Hilfe aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) soll der Lindacher Ortskern aufgewertet werden. Das Programm und die Fördermöglichkeiten stellten dieser Tage im Dorfgemeinschaftshaus Bürgermeister Peter Reichert und Diplom-Ingenieurin Ines Breiding vom Mosbacher Büro für Kommunalplanung etwa einem Dutzend interessierten Bürgern vor. Mitgebracht hatte Reichert Bauamtsleiter Steffen Koch, Christian Vieser von der Stadtkämmerei, Liegenschaftsamtsleiter Karl Emig, sowie Ortsvorsteher Peter Schwarz. In allen Ortsteilen und auch in der Stadt selbst sollen Verbesserungen mithilfe des ELR-Programms geschaffen werden.

Gestartet ist man zunächst mit Brombach, Rockenau und Pleutersbach. Nun will man auch mit Lindach einsteigen, da es dort schon konkrete Interessenten gibt. Für die Umsetzung der Maßnahmen winken nicht unerhebliche finanzielle Mittel vom Land. Voraussetzung bei der Modernisierung von Wohnhäusern ist dabei grundsätzlich, dass die Gebäude vor dem Jahr 1950 entstanden sind, erklärte Ines Breiding. Es dürfe sich bei der Maßnahme nicht nur um ein einzelnes Gewerk wie etwa den Austausch der Haustüre handeln, sondern es müsse stets ein "Paket" geschnürt werden.

Die Umsetzung müsse dazu dienen, das typische Ortsbild zu erhalten. "Wir wollen bei einer Dachsanierung keine blau glasierten Ziegel, sondern rote". Es gelte nämlich, das Gesicht des Dorfes zu wahren. Dabei gebe es von der öffentlichen Hand bis zu 30 Prozent oder maximal 50.000 Euro für die Umnutzung leer stehender Gebäude wie etwa Scheunen für Wohnzwecke. Schaffe man zwei Wohneinheiten darin, könne man das Geld zwei Mal erhalten.

Den gleichen Fördersatz und maximal 20.000 Euro könne beanspruchen, wer Modernisierungen am Bestandsgebäude vornehme oder Baulücken erschließe. Auf Letztere stieß Breiding bei ihrem Ortsrundgang vor einigen Wochen jedoch nicht.

Sie fand dafür 25 für eine Modernisierung in Betracht kommende Gebäude, fünf für eine Umnutzung zu Wohnzwecken geeignete Scheunen, sechs Leerstände und ein unter Denkmalschutz stehendes Objekt vor. Die waren auf einer im Saal aufgehängten Karte markiert. Allerdings betonte sie, dass sie die Gebäude nur von außen besichtigt habe. Daher könnten sich weitere Grundeigentümer melden, wenn sie sich zum Kreis eventueller Förderberechtigter zählten. Doch mit dem Geldregen aus Stuttgart ist damit noch nicht Schluss: Bis zu 200.000 Euro können Unternehmer erhalten, die aus einer Gemengelage ziehen, sich neu ansiedeln oder ihren Betrieb erweitern. "Gemeinwohlorientierte Projekte" werden sogar mit maximal einer halben Million Euro bezuschusst. Und für Maßnahmen, die das kommunale Wohnumfeld verbessern, wie etwa Straßen und Plätze, sind sogar bis zu 750.000 Euro Förderung drin.

Breiding zeigte einige Möglichkeiten auf, wie man Verbesserungen in Lindach vornehmen könne. So könnten die Ortseingänge optisch aufgewertet werden, die von der Bundesstraße 37 ins Ort führenden Zufahrten mit farbiger Pflasterung abgehoben und der Bereich um den Dorfbrunnen als kleiner Treffpunkt gestaltet werden. Auch die Uferbereiche des Neckars könnten besser erschlossen werden. Breiding wies darauf hin, dass Anträge zur Aufnahme in das Programm vor Beginn einer Maßnahme gestellt werden müssen.

Das Ganze laufe über die Stadt. Spätestens Ende Juli/Anfang August sollten Interessenten die nötigen Unterlagen beisammen haben, damit Stadt und Ingenieurbüro noch genügend Zeit bleibt, um die Anträge bis zur Einreichungsfrist Ende September fertig stellen zu können. Die Anträge gehen dann an Landratsamt, Regierungspräsidium und Ministerium.

Die Tätigkeit des Büros ist für den Bürger kostenfrei, Architektenleistungen werden aber nicht erbracht. Im Februar des Folgejahres erhielten die Antragsteller dann die Förderbescheide, eine Ablehnung sei eher selten, sagte Breiding.