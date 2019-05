18 der 22 SPD-Kandidaten zur Gemeinderatswahl in Eberbach stellten sich am Freitag im Rathaus vor. Foto: Marcus Deschner

Eberbach. (MD) "Zuhören - Zupacken - Zukunft". Diese drei Worte sollen nicht nur das Motto für den Kommunalwahlkampf der Eberbacher SPD sein, sondern auch das Programm für die kommenden fünf Jahre und darüber hinaus. Die Sozialdemokraten stellten Kandidaten und Inhalte am Freitag im Horst-Schlesinger-Saal des Rathauses vor. Mit einer kompetenten Mannschaft im Alter zwischen 18 und 71 Jahren wolle man die Stadt voranbringen, erläuterte Vorsitzender Jan-Peter Röderer bei der Begrüßung der etwa 30 Zuhörer.

Traditionell, so der seit einem Jahr amtierende Vorsitzende, stehe die Eberbacher SPD für eine ehrliche und realistische Kommunalpolitik. Es gebe keinen Fraktionszwang. "Bei uns entscheidet jeder so, wie er denkt, dass es für die Stadt und ihre Einwohner am besten ist und nicht im Sinne der eigenen Interessen." Dazu gehöre allerdings auch, unpopuläre Entscheidungen zu treffen.

Das bereits vor drei Jahren formulierte Motto verdeutliche, dass man nicht im Vorfeld von Wahlen plötzlich besonders aktiv werde und Dinge verspreche, die im Anschluss nicht haltbar seien. "Wir schreiben auch keine Sätze auf unsere Plakate, denen wir dann hinter verschlossenen Türen schon selbst widersprechen", stellte Röderer klar. Sondern man mache kontinuierlich seine Arbeit und sei für die Bevölkerung da, "egal ob Wahljahr oder nicht". Und diesen Weg wolle man weiterhin gemeinsam mit allen gehen.

Hintergrund Die Liste der SPD Eberbach Rolf Schieck (69), Realschulkonrektor a.D., Rockenau Heike Feuerstein (54), Dipl.-Verwaltungswirtin, Neckarwimmersbach Jens Müller ( 42), Elektroinstallateur, Neckarwimmersbach Jan-Peter Röderer ( 32), Pharmaqualitätsexperte, Eberbach Klaus Eiermann ( 67), Ltd. Kreisverwaltungsdirektor a.D., Eberbach Markus [+] Lesen Sie mehr Die Liste der SPD Eberbach Rolf Schieck (69), Realschulkonrektor a.D., Rockenau Heike Feuerstein (54), Dipl.-Verwaltungswirtin, Neckarwimmersbach Jens Müller ( 42), Elektroinstallateur, Neckarwimmersbach Jan-Peter Röderer ( 32), Pharmaqualitätsexperte, Eberbach Klaus Eiermann ( 67), Ltd. Kreisverwaltungsdirektor a.D., Eberbach Markus Scheurich (42), Geschäftsführer, Eberbach Arno Reinmuth ( 52), Elektrotechniker, Eberbach Alexander Silbereis (36), Betriebswirt, Rockenau Isra Büsik (40), kaufm. Angestellte, Eberbach David Müller (24), Student, Eberbach Jonas Haaß (18), Schüler, Pleutersbach Bettina Bracht (40), Bürokauffrau, Neckarwimmersbach Dr. Heiko Schuster (40), Chemiker, Eberbach Annette Schabbeck (51), Schulleiterin, Eberbach Florian Fink (32), Lehrer, Eberbach Susanne Heimpel (57), Ärztin, Neckarwimmersbach Malina Müller (19), Schülerin, Eberbach Dirk Lenz (53), Dachdecker, Eberbach Dr. Ulrich Rietdorf (71), Rentner, Eberbach Ulrike Hepp (69), Rentnerin, Eberbach Günter Götz (67), Rentner, Neckarwimmersbach Ertugrul Metin (57), Vertriebskoordinator, Eberbach

Kommunalpolitisch brauche die Stadt langfristige Konzepte und Visionen, sagte Röderer. Das gelte bei den Bädern, der Innenstadt und allem anderen. Es müsse langfristig und ganzheitlich gedacht werden. "Was bringt es uns, wenn wir nur akute Probleme angehen, ohne aber den Blick auch auf das Ganze und in die Zukunft zu richten?" Das gelte auch für das aktuell diskutierte Hallenbad. Hier müsse man die Frage stellen, was es bringe, "jetzt vorschnell und mit aller Gewalt" ein neues Hallenbad zu bauen, wenn man damit dann jährlich 1,5 Millionen Euro Verlust mache.

Der SPD-Vorsitzende plädierte dafür, dass alle Entscheidungsträger an einem Strang ziehen und man nicht gegeneinander arbeitet. "Zusammenarbeit ist das Schlüsselwort". Bei allen Entscheidungen sei es für ihn wichtig, "abends noch in den Spiegel schauen zu können". Man entscheide nicht, um ein paar Stimmen mehr zu erhalten, sondern zum Wohl der Stadt und ihrer Bürger.

Von den 22 Kandidaten waren 18 anwesend, die sich kurz persönlich vorstellten und ihre Schwerpunkte nannten. Fraktionsvorsitzender Rolf Schieck berichtete aus der Arbeit des Gemeinderates und des Kreistages. Froh seien die Sozialdemokraten, dass die Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses vorangehe.

Bewegung komme auch in den Neubau des Kindergartens Regenbogen. Viel Geld koste in Zukunft die Sanierung der Wasserversorgung und der Kanäle. Auf rund 20 Millionen Euro bezifferte Schieck die Kosten. Man wolle auch künftig eigenes Wasser in Eberbach, aber gleichzeitig die Bürger nicht "über die Maßen" belasten. Weiter stünden die Sanierung des Hohenstaufen-Gymnasiums, der Gemeinschaftsschule und der mittlerweile über 40 Jahre alten Realschule an. "Das Interessensbekundungsverfahren hätte man machen können", meinte Rolf Schieck zur Windkraft auf dem Hebart. Da dies jedoch mehrheitlich abgelehnt worden sei, sei "das Ganze zunächst erledigt".

Er sprach sich klar gegen einen Bürgerentscheid aus. Bei den Bädern müsse man die Möglichkeit einer Traglufthallenlösung prüfen. Wichtig für Eberbach sei der Erhalt des Krankenhauses, sagte der Kreisrat. Trotz des alljährlichen Defizits, stünden die Kreistagsfraktionen hinter der Einrichtung, die demnächst für etliche Millionen Euro ausgebaut werde.

Ins berufliche Schulzentrum würde in den kommenden fünf Jahren eine Million Euro investiert. Auf Antrag der SPD sei die Kreisumlage, die die Stadt abführen müsse, seit 2016 gesenkt worden. Das habe Eberbach 400.000 Euro erspart.