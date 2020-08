Von Christofer Menges

Eberbach. Eberbach ist eine der waldreichsten Gemeinden Baden-Württembergs. Drei Viertel der Gemarkungsfläche sind Wald, mehr als die Hälfte davon im Besitz der Stadt. So einen hohen Waldanteil hat nicht mal Kanada. Der Wald ist Freizeit-, Erholungs- und Rückzugsort, Wasserspeicher, Lebensraum für Tiere, Hoffnungsträger für den Klimaschutz, grüne Lunge, aber auch Wirtschaftsfaktor.

Doch inzwischen steht der Eberbacher Stadtwald unter Druck: Dürre, Wild, Borkenkäfer und anderes Getier machen den Bäumen zu schaffen, Beim Holzverkauf gibt es längst nicht mehr so viel Geld wie noch vor ein paar Jahren. Unterm Strich fährt die Stadtförsterei seit vier Jahren Verluste ein – was allerdings seit der Umstellung der Buchführung auch an Verwaltungskostenumlagen liegt.

Der Druck, unter dem der Stadtwald steht, schlägt sich nun auch im neuen Forsteinrichtungsplan nieder, der für die nächsten zehn Jahre die Richtschnur zur Bewirtschaftung des Stadtwalds vorgibt: Der Anteil an Nadelbäumen, derzeit fast die Hälfte, soll auf 40 Prozent reduziert werden, um den Wald dürreresistenter zu machen. Gepflanzt werden sollen Bäume, die mit Trockenheit besser zurecht kommen, etwa Eichen und Douglasien. Die jährliche Einschlagmenge wird von zuletzt 25.900 Festmetern auf 23 500 Festmeter gesenkt.

Manfred Robens, Leiter des Kreisforstamts, und Joachim Maier von der Stadtförsterei stellten den neuen Plan vorige Woche in der Gemeinderatssitzung in der Stadthalle vor. Ziel des Forsteinrichtungsplans ist nach wie vor Nachhaltigkeit: Nicht mehr aus dem Wald zu nehmen als das, was nachwächst. Das soll zum Großteil über Naturverjüngung geschehen. Ein bisschen nachhelfen müssen die Förster aber auch noch: Baumpflege, Neuanpflanzungen, Astungen zur Wertsteigerung – dafür soll auch weiterhin die Stadtförsterei mit eigenem Personal zuständig sein. Damit die Arbeit in Eigenregie bewältigt werden kann, genehmigte der Gemeinderat einstimmig den Kauf eines neuen sechsrädrigen Fortschleppers mit Sechs-Zylinder-Turbodiesel und Rückekran. Der alte wird in Zahlung gegeben. Unterm Strich kostet die Stadt die Anschaffung rund 250.000 Euro.

Der Stadtwald wird in den nächsten Jahren nicht nur wegen Holzeinschlägen mit schwerem Gerät sein Gesicht verändern: Vor allem die anfällige und derzeit stark von Borkenkäfern befallene Fichte wird über kurz oder lang weitgehend verschwinden: Ihr Anteil am Verjüngungsvorrat beträgt nur noch 14 Prozent. Vor zehn Jahren war es noch fast es das Doppelte.

Umstrittene Themen bleiben nach wie vor Verbissschäden durch Rotwild und Totholzräume als Lebensraum für Tiere. Bei Bergahorn und Hainbuchen stellten die Förster starke Verbissschäden fest. "Ich appelliere an die Unterstützung der Jägerschaft, auf die wir angewiesen sind", sagte Kreisforstamtsleiter Robens. Die Jäger mehr in die Pflicht zu nehmen, forderte Stadtrat Christian Kaiser (AGL).

Bei den nicht bewirtschafteten Totholzräumen soll der Gemeinderat über das Konzept und die Flächen Anfang nächsten Jahres noch einmal gesondert entscheiden. Eine Liste möglicher "Waldrefugien" wurde laut Robens bereits erstellt. Wenig bewirtschaftet werden derzeit neun Prozent der Stadtwaldfläche, gar nicht bewirtschaftet nur zwei Prozent. Mit dem neuen reduzierten Hiebsatz wächst laut Robens möglicherweise sogar mehr nach, als gefällt wird. "Der Wald in 10 Jahren wird vorratsreicher sein", sagte der Kreisforstamtsleiter. Allerdings sei die Prognose, wie viel tatsächlich nachwächst, auch wegen des Klimawandels schwierig. Entsprechend sei ein Sicherheitspolster bei der Waldbewirtschaftung eingeplant.

Nur in der Stadtkasse wird wohl auch in den nächsten Jahren nichts hängen bleiben, egal wie viel gefällt wird. Robens sieht einen "zerrütteten Holzmarkt". Europaweit gebe es infolge von Borkenkäfern und Trockenheit ein Überangebot an Fichte.

"Ich fürchte, dass die nächsten zwei Jahre betriebswirtschaftlich rote Zahlen geschrieben werden", sagte der oberste Förster im Kreis.