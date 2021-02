Seit Montag tummeln sich im Eberbacher Waldkindergarten, wie auch in allen anderen Kitas in Eberbach, wieder Kinder. Wegen der Corona-Maßnahmen, und auch weil sich die Erzieher erst einmal um die Kinder kümmern wollen, hat die Presse keinen Zutritt. Aber man kann sich vorstellen, dass hinter den Türen große Freunde herrscht. Archivfoto: Martina Birkelbach

Von Martina Birkelbach

Eberbach. Luftfilter braucht es im Waldkindergarten nicht. Denn auf dem Gelände des ehemaligen Vogelparks sind die Kinder den ganzen Tag mitten in der Natur und genießen die frische Ohrsberg-Luft. Unabhängig davon, weist Lukas Beierer, Leiter des neuen Waldkindergartens Postillion, auf verschiedene Studien des Umweltbundesamtes hin, "die diese Filter nicht empfehlen". Der Waldkindergarten und die Krippen sind, wie die anderen fünf Kindergärten in Eberbach, seit Montag wieder im Regelbetrieb geöffnet. Zudem sind Grundschullehrer und Kita-Beschäftigte in der Impfreihenfolge nach vorne gerutscht und können ab sofort Impftermine vereinbaren, sofern sie einen Termin ergattern.

Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises bietet – ebenfalls seit Montag – kostenlose Schnelltests für Lehr-, Kita- und Kindertagespflegepersonal in seinem Test-Center in Reilingen an. Da diese Schnelltests aber auch von derzeit zwei Eberbacher Apotheken und einigen Ärzten angeboten werden, brauchen die Erzieherinnen den rund 60 Kilometer langen Weg nicht zweimal wöchentlich auf sich nehmen. Die Kitas haben schon Termine vereinbart, einigen wurden sogar "mobile Teams", die in die Einrichtungen kommen, zugesagt.

Der Postillion hat laut Beierer bereits in der vergangenen Woche allen Kollegen die notwendigen Bescheinigungen für die Schnelltests zur Verfügung gestellt. Die Impfbereitschaft der Erzieher beim Verein Postillion liegt laut Beierer bei 50 Prozent. "Das sind die, die sich unbedingt sofort impfen lassen wollen. Lediglich 13 Prozent der Mitarbeiter wollen sich überhaupt nicht impfen lassen".

Auch der evangelische Kindergarten Regenbogen hat wieder für alle Kinder geöffnet. Laut Leiterin Ingrid Schuh bringen einige Eltern ihre Kinder "zum Schutz" noch nicht in den Kindergarten. Der erste Tag verlief "reibungslos, da wir gut vorbereitet waren, mit Elternbeirat im Vorfeld alles abgesprochen hatten und die Eltern rechtzeitig informiert wurden". Die Freunde am Montag sei bei allen groß gewesen. Wie im ersten Lockdown im März vergangenen Jahres, wurde auch im zweiten Lockdown im Dezember direkt die Notbetreuung, "die dann zum Jahresbeginn 2021 weiterging", eingerichtet. Die grundsätzliche Impfbereitschaft ist im Kiga Regenbogen "schwankend bzw. zweigeteilt". Zusätzliche Luftfilter hätte Schuh "sehr gerne".

Anette Schneller, Leiterin des evangelischen Kindergartens Arche Noah, teilt zum "Neustart" mit: "Die Kinder konnten in ihre Gruppen, zu ihren vertrauten Erzieherinnen in die Einrichtung kommen. Dieser Schritt wurde vonseiten der Eltern sehr bedacht umgesetzt. Durch gute Planung und Umsetzung war es für alle Beteiligten ein schöner und erlebnisreicher Tag." Auch dort wurde seit dem ersten Tag des Lockdowns Notbetreuung angeboten. Die Impfbereitschaft ist im Kiga Arche Noah "unterschiedlich – von erleichtert bis sehr zurückhaltend". Luftfilter wären für die Kiga-Leiterin eine gute Unterstützung zur Aufrechterhaltung des Kigabetriebes".

"Ganz regulär" geöffnet ist seit Montag auch der katholische Kindergarten St. Josef. "Alle Kinder könnten kommen. Einige wenige bleiben aus Vorsicht, oder weil auch die Geschwister noch im Homeschooling sind, noch zu Hause", teilt Leiterin Claudia Rupp mit. Der Montag verlief "wie zwischen erstem und zweitem Lockdown: Die Kinder werden an die Türe gebracht und dort abgeholt. Eltern dürfen nicht in die Kita. Die Übergaben erfolgen mit Masken. In den Gruppen werden zum Teil Masken von den Kolleginnen getragen. Bei der Begegnung innerhalb der Mitarbeiter werden Masken getragen oder ein großer Abstand eingehalten. Die Hygienemaßnahmen werden konsequent durchgeführt."

Dienstbesprechungen werden derzeit im Turnraum oder sogar in den großen Saal der Unterkirche verlegt. In der Notbetreuung waren in St. Josef "anfangs 18, am Schluss 34 Kinder pro Woche". Rupp teilt weiter mit, dass alle derzeit "auch, weil das Wetter so toll ist" ganz viel raus gehen. Auch das Lüften sei nicht mehr ganz so problematisch, weil das Zimmer nicht mehr sofort massiv auskühlt. "Dennoch haben wir das natürlich auch vorher gemacht und wir sind auch in der Notgruppenzeit spazieren gegangen, in den Hof, in den Wald…." Wenn das mit dem baldigen Impfen klappt, "fühlen wir uns, glaube ich, alles etwas wohler und sicherer", sagt Rupp. Und sie betont, "wenn alles nach Öffnung der Kitas und Schulen schreit – was absolut in Ordnung ist – sollte man dabei nicht nur die Kinder, sondern auch das Personal im Blick haben".

Im katholischen Kindergarten St. Maria werden, laut Leiterin Evi Kainz, die Kinder seit Montag "wie auch schon vor der Schließung und während der Notbetreuung" in ihren zugeordneten Gruppen von immer den gleichen Kolleginnen betreut. "Ohne Krankheitsfälle können wir beide Öffnungszeiten anbieten. Ein gruppenübergreifendes Arbeiten ist schon seit Monaten nicht möglich", teilt sie weiter mit. Pro Kindergartengruppe (25 Kinder) fehlten am Montag zwei bis sieben Kinder. "Ein großer Teil davon blieb aus Vorsicht vor Corona zu Hause." Der erste Tag sei ganz gut verlaufen. "Einige Kinder waren lange nicht mehr da.

Die anfängliche Fremdheit war schnell verschwunden." Seit 16. Dezember vergangenen Jahres lief die Notbetreuung. "Im Dezember waren sechs bis neun Kinder anwesend, im Januar durchschnittlich 24 und im Februar zwischen 28 und 35; verteilt auf vier Kindergarten- und eine Krippengruppe." Zum Thema Impfen sind laut ihrer Kenntnis "die meisten Kolleginnen bereit". "Einzelne würden lieber mit BioNTech oder Moderna als mit AstraZeneca geimpft werden." Die Impfbereitschaft ist aber groß, und wir freuen uns, wenn wir früher dran sind". Ansonsten wird alles getan, was möglich ist: "Hygieneregeln und Abstand einhalten, Gruppen trennen, testen und dann die Impfung".

Wie vor dem Lockdown täglich von 7.30 bis 14.30 Uhr geöffnet ist seit Montag auch wieder der katholische Kindergarten St. Elisabeth. Laut Leiterin Anja Zwickert waren am Montag die meisten Kinder wieder da. "Sie waren glücklich, wieder in den Kindergarten gehen zu können. Für manche war das Abschiednehmen von Mama oder Papa nicht ganz so leicht, aber das ist nach dieser langen Zeit verständlich. Wir versuchen an allen bekannten Ritualen, die es in unserer Einrichtung gibt, festzuhalten. Das gibt den Kindern die gewohnte Sicherheit zurück." In der Notbetreuung, die nach den Weihnachtsferien begann, waren im Kiga St. Elisabeth durchschnittlich 17 Kinder. Laut Zwickert warten die meisten Kolleginnen schon auf die Impfungen. Einen Luftfilter oder anderen Maßnahmen würde die Leiterin derzeit nicht einer Impfung vorziehen.