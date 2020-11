Von Felix Hüll

Eberbach/Ephrata. Eigentlich könnte man es sich einfach machen: das komplette Jahresprogramm 2020 des Freundeskreises Ephrata findet nun halt um ein Jahr verschoben statt. Aber sicher ist das nicht. Und nicht alles wird so möglich sein, wie es für dieses Jahr angedacht war, in dem Corona auch die Aktivitäten der Eberbacher US-Städtepartnerschaft niedergestreckt hat.

"Eigentlich wollte ich ja über eine Intensivierung unseres Programms stärker in der Öffentlichkeit präsent sein und so auch neue Mitglieder werben", erklärt Reiner Heun. Er ist Vorsitzender des Freundeskreises Ephrata. Und obwohl das komplette Jahresprogramm 2020 abgesagt worden ist, hat der aktuell über 40 Mitglieder zählende Verein trotz allem zwei neue hinzu gewonnen.

Die 43 Ephrata-Freunde haben allerdings ein vergleichsweise hohes Durchschnittsalter. Ein Fünftel von ihnen ist über 80. Wie vielen anderen Vereinen fehlen ihnen mittlere und untere Jahrgänge.

Nach dem ersten Lockdown im Frühjahr hatte Vorsitzender Heun erwogen, die anstehende Mitgliederversammlung und vor allem die damit verbundenen Feier zum 25-jährigen Bestehen des Vereins mit den AHA-Regeln im Freien abzuhalten.

Aber überwiegende Resonanz unter den Mitgliedern war, lieber auf Nummer Sicher zu gehen und auch darauf zu verzichten. So ist die für Anfang Mai 2020 anberaumte Mitgliederversammlung nun auf 2021 vertagt.

Nachdem Vorstandswahlen alle zwei Jahre stattfinden, stünde da auch diese Wahl wieder turnusgemäß an. Das berührt jedoch nur die Mitglieder. Für die Öffentlichkeit in Eberbach und Umgebung gedacht war aus Heuns geplanter Programmintensivierung etwa das Referat "Die beschwerliche Reise". Er hätte just zu Beginn der Pandemieeinschränkungen vom März-Lockdown jene Vortragsreihe "Amerika-Auswanderung aus dem Odenwald" fortsetzen sollen, die Michael Hahl im Juni 2019 mit seinem Beitrag über die abgegangenen Odenwaldörfer wie beispielsweise Ferdinandsdorf eröffnet hatte. Nun soll Roland Paul, ehemaliger Direktor des Instituts für pfälzische Geschichte und Volkskunde aus Kaiserslautern, 2021 über die Begebenheiten auf der Atlantiküberquerung der Auswanderer sprechen. "Ob wir das im März 21 in der Stadthalle machen können, kann aber jetzt noch niemand sicher sagen," erklärt Programmorganisator Heun. Immerhin hat er zumindest schon mal entsprechende Anfragen beim Vortragenden und wegen des Veranstaltungsraums bei der Stadt gestellt – unter dem Vorbehalt der 2021 gültigen Verordnungen.

Dies gilt auch für den angekündigten Folgevortrag von Dr. Helmut Schmal (Uni Mainz) über "Ankunft und Einleben der Odenwälder in der Neuen Welt. Er wird vielleicht noch im Herbst 2021 oder wohl erst 2022 stattfinden. Derartige Unwägbarkeiten gelten auch beim Schüleraustausch Ephrata-Eberbach und umgekehrt, der 2020 ebenso Corona zum Opfer fiel. "Wie das 2021 aussieht, hängt zudem noch vom Deutschunterricht in Ephrata ab", so Heun.

Je nachdem, wann die Schüler dort mit ihren Deutschkursen begonnen haben, sind sie fit für die Tour oder noch nicht nicht geeignet für eine Sprachenbegegnung. Sie erfordert ja zumindest ein paar Grundkenntnisse, um nicht frustrierend auszufallen oder einer Reise zu gleichen in ein Land, zu dessen Sprache man überhaupt keinen Bezug hat.

Im Juni 2019 war Besuch aus Ephrata in Eberbach (v.l.): Sue Snyder, Freundeskreisvorsitzender Reiner Heun, Greg Snyder und Ephrata-Freunde-Vize Anne Schmehling. Foto: Hüll

Über einen Digitalaustausch (quasi den Aufbau zeitgemäßer "Brieffreundschaften") hat man im Freundeskreis noch nicht nachgedacht, der bislang auch noch nicht über eine eigene Webseite verfügt.

Heun sagt, die jungen Leute machten dies ohnehin auf eigene Faust. Er erwähnt allerdings, dass ihm eine heute in Heilbronn wohnende Freundin jüngst von ihrer Tochter berichtet habe, die nach New York zog und die Kontakte dort mit Hilfe ihrer früheren Ephrata-Kontakte geknüpft habe.

Jüngere Interessenten finden wollte der Freundeskreisvorstand 2020 auch mit der geplanten USA-Reise zur Ephrata Street-Fair, einer in ganz Pennsylvania bekannten Straßenparade zu einem großen landwirtschaftlichen Fest.

Bei diesem Umzug im September hätte ein Motivwagen mitlaufen sollen, der über die Städtepartnerschaft Eberbach-Ephrata, die gemeinsame Geschichte und das Gedenken an 300 Jahre Auswanderung des "Cloister-"Gründers Conrad Beisel hatte erinnern sollen. Heun: "Ob das 2021 so noch möglich sein wird, muss man sehen."

Stattgefunden hat dieses Jahr hingegen der Deutsch-Pennsylvanische Tag – aber eben auch nicht wie ursprünglich vorgesehen durch eine Versammlung in Eberbachs Stadthalle, sondern virtuell organisiert für 300 online Zugeschaltete im Internet durch das German Heritage Center der Kutztown University.

Eberbach wäre nach Eschelbronn (2010) und Ladenburg (2013) die dritte Kommune im Rhein-Neckar-Kreis gewesen, die dieses Event ausgerichtet hätte. Seit 2006 bringt der Deutsch-Pennsylvanische Arbeitskreis durch dieses Event zahlreiche auswärtige Gäste in die jeweiligen Veranstaltungsorte.