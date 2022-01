Von Martina Birkelbach

Eberbach. Wie der erste Schultag im neuen Jahr am Montag lief – und wie es mit den jetzt täglich vorgeschriebenen Tests aussieht – darüber haben mit den Eberbacher Schulleitern gesprochen.

"Recht ruhig" verlief der erste Schultag nach den Weihnachtsferien in der Theodor-Frey-Schule (TFS). Laut Schulleiter Carlo Götz gab es keinen positiven Schnelltest – "wobei sich vorab einige wenige Schüler gemeldet haben, die sich aufgrund eines positiven PCR-Tests in den Ferien in Quarantäne befanden und daher gar nicht zur Schule gekommen sind."

Schnelltests sind genügend vorhanden, "sodass wir die Schüler nach den neuen Regelungen wie geplant testen können", teilt Götz weiter mit. Der Aufwand für die täglichen Testungen in der ersten Schulwoche ist "natürlich etwas höher", wird sich aber ab der zweiten Woche wieder auf das "normale Maß" reduzieren und "bietet hoffentlich auch ein Stück mehr Sicherheit für den Präsenzbetrieb".

"Ganz normal" war es am Montag auch in der Realschule (RS). "Viele Schüler und die Lehrkräfte haben sich gefreut, die Klassenkameraden im neuen Jahr wieder zu sehen", sagt Rektor Markus Hanke. Da die Testungen seit geraumer Zeit zum festen Ablauf in den Schulen gehören, werden sie "sehr routiniert von unseren Schülern durchgeführt". Trotzdem geht natürlich von der täglichen Lernzeit während der ersten Stunde "etwas Zeit verloren". Neu ist laut Hanke nun, dass sich selbst zweifach geimpfte Personen auch noch testen müssen (2G-Plus). Die Menge an Schnelltests war und ist auch derzeit "in genügender Anzahl vorhanden". Hausmeister Michael Heckmann hat am Montag viele Kartons bei der Stadt abgeholt.

"Bei uns war am Montag alles normal. Wir haben genügend Tests, die die Schüler routiniert durchführen", teilt Anja Katzner, Direktorin des Hohenstaufen-Gymnasiums (HSG), mit. "Sehr gut" verlief laut Rektor Udo Geilsdörfer auch der erste Schultag 2022 in der Gemeinschaftsschule (GMS). "Alle am Schulleben Beteiligten waren guter Dinge und haben sich gefreut, dass man die Schule in Präsenz besuchen kann." Als "geringfügig mehr" bezeichnet Geilsdörfer den Aufwand der Testungen. Geilsdörfer: "Wir begrüßen das tägliche Testen im Sinne der Sicherheit aller." Auch an der GMS sind genügend Tests vorhanden.

"Alle Schüler waren da, ebenso fast alle Kollegen", freut sich Ursula Schild, Direktorin des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums (SBBZ). "Tests haben wir genügend. Der Aufwand beträgt pro Tag circa 30 Minuten, die vom Unterricht zumindest teilweise abgehen", teilt sie mit.

"Der erste Tag war, schulisch gesehen, ein ganz normaler Schultag: Unterricht nach Stundenplan", sagt Ursula Teichtmann, Rektorin der Steige-Grundschule. "Es gab natürlich viel zu erzählen, denn an Weihnachten gibt es ja schließlich Geschenke…", fügt sie lachend an. Die Schüler der Grundschule werden zu Hause getestet. Am Montagmorgen hatten die Kinder ihre Nachweise dabei. "Wir haben mit ihnen über das tägliche Testen gesprochen und die Tests ausgeteilt sowie die auszufüllenden Nachweise."

Der Montag in der Dr. Weiß-Grundschule verlief laut Konrektorin Tanja Ehrhard "harmonisch und ohne größere Vorkommnisse". Weitgehend waren alle Schüler da.

Der Aufwand der Testungen "hält sich in Grenzen", da es in der Schule bereits seit Herbst 2021 ein schuleigenes "Testatheft" gibt, indem die Eltern die Testdurchführung abzeichnen und die Lehrer entsprechend gegenzeichnen. Ehrhard: "Das ist schon fast Routine. Die Testkits für diese Woche wurden am Montag im Laufe des Vormittags in ausreichender Zahl geliefert.

Die Theodor-Frey-Schule wird mit den Tests direkt vom Rhein-Neckar-Kreis beliefert. Die Tests für andere Schulen und die Personaltests der Kindergärten werden vom Land Baden-Württemberg an die Stadtverwaltung geliefert, dort zugeteilt und dann über die Hausmeister der Schulen bzw. die Einrichtungsleistungen der Kindergärten im Rathaus zu bestimmten Zeiten abgeholt.

Wie der Pressesprecher der Stadt, Ingo Moneta, mitteilt, wurde der Mehrbedarf eingeplant und somit sind genügend Tests vorhanden. Die Tests für die Kindergartenkinder werden über die Stadtverwaltung bestellt und ebenfalls zu den vereinbarten Zeiten ausgegeben. Laut Moneta werden das ab nächster Woche "Lolli Tests" sein.