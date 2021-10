Von Peter Bayer

Eberbach. Wegen der im vorigen Jahr coronabedingt ausgefallenen Mitgliederversammlung zog der Turnverein am Dienstagabend in der Stadthalle Bilanz über die vergangenen zwei Jahre. Dabei blickte die Vereinsführung auf eine für alle ungewöhnliche und belastende Zeit zurück.

Das Jahr 2019 sei noch in gewohnten Bahnen verlaufen, so Vorsitzende Gisela Fleck. Die Abteilungen feierten wie gewohnt Erfolge, nahmen an Meisterschaften teil oder richteten welche aus. 80 Aktive kamen zur vereinsinternen Sportlerehrung, beim Sporttag in der HSG-Halle gab es Schnupper- und Mitmachangebote in fünf Sportarten. 53 Athleten des TVE waren zur Sportlerehrung der Stadt geladen und 60 Teilnehmer am Silvesterlauf ließen das Jahr sportlich ausklingen. Es sollte das letzte anschließende gemütliche Beisammensein sein, wo man dicht auf dicht und ohne Maske gemütlich plaudern konnte.

Die Generalversammlung im März 2020 fiel bereits der Pandemie zum Opfer. Drei Monate lang ging im Turnerheim und den Sporthallen nichts mehr. Die Hoffnung auf eine weitere Verbesserung, nachdem der Trainings- und Sportbetrieb langsam wieder angelaufen war, wurde im Oktober mit der Stufe drei zerstört, als der Sportbetrieb abermals zum Erliegen kam. "Diesmal traf uns die Keule der Pandemie noch heftiger, es sollte bis zum Juni diesen Jahres dauern, bis der Trainingsbetrieb weitgehend wieder aufgenommen werden konnte." Wie es nach dieser Zeit sportlich weitergeht, darüber hatte sich Vorsitzender Wolfgang Grimme Gedanken gemacht.

Der Sportverein müsse sich mit geänderten Rahmenbedingungen und Perspektiven auseinandersetzen, um sich für den Trainings- und Wettkampfbetrieb unter Pandemiebedingungen fit machen zu können: physisch, psychisch und nicht zuletzt finanziell. Ziel des Vorstands und aller Verantwortlichen sei es, Stabilität, Sicherheit und Möglichkeiten zur Ausübung des Sportprogramms zu schaffen. "Sie sollen ihren Sport sicher betreiben können."Die Umsetzung der Hygienekonzepte spielten dabei eine zentrale Rolle. Alle Verantwortlichen hätten die Hoffnung, dass "wir mit dem Angebot dazu beitragen, wesentliche Schritte zu einer neuen Normalität zu finden". Eine weitere Herausforderung sei, Übungsleiter und Trainer zu finden.

"Die Einnahmen des Vereins haben sich zwar vermindert, aber durch die Verminderung der Kosten für den Sportbetrieb konnten wir die roten Zahlen von 2019 in 2020 in einen schwarzen Überschuss verwandeln", informierte Gisela Fleck als Leiterin der Geschäftsstelle.

Die Erlöse seien in den zwei Jahren um rund 50.000 Euro zurückgegangen, wovon 49.000 Euro auf den Wegfall von Kurseinnahmen – Aqua-Jogging und Gesundheit – entfielen. Für das laufende Jahr sei schon abzusehen, dass es 10.000 Euro weniger an Mitgliedsbeiträgen gebe. "Und darin sind die Zahlungen von den 150 Mitgliedern noch enthalten, die zum Jahresende 2021 gekündigt haben." Zwar gebe es jedes Jahr eine große Fluktuation, doch würden coronabedingt die Neueintritte fehlen. Da aber noch Geld in der Kasse sei, wolle man den Vereinsbeitrag in absehbarer Zeit nicht erhöhen.

Der Punkt Wahlen konnte schnell abgehakt werden. Das Führungstrio Gisela Fleck, Wolfgang Grimme und Andreas Kohler wurde einstimmig für die nächsten zwei Jahre wieder gewählt. Wobei Fleck ankündigte, dass es ihre letzte Amtsperiode sei. Als Kassenprüfer wurden in Abwesenheit Yvonne Wagner und Birgit Gose für ein Jahr gewählt.

Für ihre langjährige Mitgliedschaft sollten im Anschluss 35 Frauen und Männer geehrt werden, nur zehn waren erschienen, sieben entschuldigt. So erhielten die Goldene Ehrennadel des Vereins für 50 Jahre Erika und Dieter Brausch, Christa Helfrich, Hildegard Limpert und Angela Reinhard, für 40 Jahre Jörg Mechler, Werner Neuer und Dietmar Polzin. Die Silberne Ehrennadel erhielten Gregor Jaeger und Anja Lehr.

Kritik an der Homepage des Vereins, die nicht aktuell sei, äußerte Toni Dausch. Vorsitzende Gisela Fleck erklärte dies mit dem umständlichen Prozedere bei der Eingabe, die man nicht selbst machen könne. "So kann es nicht weitergehen", pflichtete sie Dausch bei und verwies darauf, dass der Badische Sportbund Websites für die Vereine anbieten würde. Hierüber wolle sie sich informieren.