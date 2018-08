Von Christofer Menges

Eberbach. Die Postbank in Eberbach macht am 13. November zu, der Postschalter zieht von der Bahnhofstraße in die Altstadt um. Darüber wird in der Stadt derzeit heftig diskutiert. Die wichtigsten Änderungen im Überblick.

Warum zieht sich die Postbank aus Eberbach zurück?: Aus "wirtschaftlichen Gründen", wie eine Sprecherin sagt. Das klassische Beratergeschäft mit Geldanlagen und Krediten sei zurückgegangen und lohne sich in Eberbach nicht mehr; Kunden wickelten ihre Geschäfte zunehmend online ab.

Wieso zieht deshalb auch die Post um?: Die Post betrieb ihre Filiale in der Bahnhofstraße zuletzt als Partner-Agentur in der Postbank. Da die Postbank geht, musste sich die Post einen neuen Partner suchen und wurde beim Geschenkeladen "Celebration" im ehemaligen Schlecker in der Altstadt fündig.

Hintergrund "Die Post", wie man sie noch als Deutsche Bundespost kannte, gibt es schon lange nicht mehr. 1989 wurde sie in Postbank, Postdienst und Telekom aufgeteilt. 1995 wurden die drei Sparten mit der zweiten Postreform privatisiert und in Aktiengesellschaften umgewandelt. Die Deutsche Post AG verkaufte im April 2008 mehr als 1200 ihrer Immobilien, darunter auch die in der Eberbacher Bahnhofstraße, für rund eine Milliarde Euro an die Lorac Investment Management S.A.R.L, eine luxemburgische Vermögensverwaltungs-Gesellschaft, und mietete einen Großteil für ihre Filialen wieder zurück. Eigenständig von der Post betriebene Filialen gibt es laut Auskunft einer Postbanksprecherin in Deutschland nur noch drei: in der Firmenzentrale in Bonn, im Regierungsviertel in Berlin und auf der Zugspitze. Alle anderen sind sogenannte Partner-Filialen, die in Geschäfte oder, wie bislang in Eberbach, in die Postbank integriert werden. Weil in Eberbach alles noch im alten Postamt samt Zustellzentrum in der Bahnhofstraße vereint war, fielen die Änderungen im Hintergrund nicht so auf. "Die Post" wurde weiterhin als Ganzes wahrgenommen. Tatsächlich waren dort unter einem Dach aber schon seit längerem drei getrennte Unternehmen beteiligt: die luxemburgische Lorac Investment, die noch heute Eigentümerin des Gebäudes ist, die Postbank als Mieterin und die Deutsche Post AG mit einer Partner-Filiale in der Postbank sowie als Betreiberin des Zustellstützpunkts. Die Postbank ist inzwischen auch kein eigenständiges Unternehmen mehr und existiert nur noch als Zweigniederlassung und Marke. Die Aktien werden nicht mehr gehandelt. 2015 wurde die Postbank von der Deutschen Bank aufgekauft, im Mai dieses Jahres zur DB Privat- und Firmenkundenbank verschmolzen. (cum)

Was wird aus Postfächern, Packstation und dem Postbank-Geldautomaten?: Die Postfächer und die Paketstation bleiben laut einem Postsprecher am bisherigen Platz. Auch der Zustellstützpunkt, von dem aus die Briefe und Pakete morgens an die Postboten verteilt werden, bleibt im Gebäude in der Bahnhofstraße. Einen Geldautomaten will die Postbank in Eberbach weiter betreiben, allerdings an anderer Stelle. Ein Partner, der Platz hat, um dort den Automaten der Postbank aufstellen zu können, wird laut einer Sprecherin noch gesucht.

Wo gibt es in Eberbach dann noch Postfilialen?: In der Innenstadt bei "Silvia's Tabakshop" an der Michaelskirche und vom 14. November an wenige Meter um die Ecke bei "Celebration" in der Oberen Badstraße. In der Steige im Kaufland im Neuen Weg Nord beim Presseshop Sohns und im Bergweg bei der Gärtnerei Brenneis. In Neckarwimmersbach und den Eberbacher Ortsteilen gibt es keine Postfilialen. Von Lindach aus ist in Zwingenberg die nächste, von Friedrichsdorf aus in Kailbach. In der Eberbacher Bahnhofsbuchhandlung gibt es zudem eine Verkaufsstelle für Briefmarken.

Wie kann die neue Partner-Filiale in der Fußgängerzone in der Altstadt mit dem Auto erreicht werden?: Dafür gibt es derzeit noch keine abschließende Lösung. Am 30. August will der regionale Politikbeauftragte der Post AG nach Eberbach kommen, um mit der Stadtverwaltung ein Gespräch zu führen. Dabei wird es mit Sicherheit auch um solche Details gehen. "Celebration"-Inhaber und neuer Post-Partner Adam Zalesski hofft, dass die Stadt die Zufahrt für Anlieger ermöglicht und vor seinem Geschäft zwei Kurzzeitparkplätze eingerichtet werden können.

Derzeit ist dort aber noch Fußgängerzone. Anlieger dürfen unter der Woche nur von 6.30 bis 11 Uhr reinfahren, samstags von 6.30 bis 9.30 Uhr. Die neue Partner-Filiale öffnet unter der Woche um 10 Uhr, samstags um 9 Uhr. Die Zeitfenster, um direkt hinfahren zu können, sind also recht schmal. Die nächsten Parkplätze sind aber in der Friedrich- oder Bahnhofstraße nicht weit.

Was wird aus den bisherigen Mitarbeitern der Postbankfiliale in der Bahnhofstraße?: Wie viele Leute dort beschäftigt sind, darüber gibt die Postbank "aus Sicherheitsgründen" keine Auskunft. Von Arbeitslosigkeit ist nach Auskunft einer Sprecherin aber keiner der dort Angestellten bedroht. Die Postbank-Mitarbeiter blieben beim Unternehmen und würden weiterbeschäftigt, die Mitarbeiter am bisherigen Postschalter seien von der Post "ausgeliehen" und würden für die Post weiterarbeiten.

Was wird aus den bisher von der Postbank genutzten Räumen in der Bahnhofstraße?: Das war bislang nicht herauszufinden. Das Gebäude gehört der in Luxemburg ansässigen Lorac Investment Management S.A.R.L. und wird von ihr über ein Werbebanner an der Fassade schon seit längerem zum Verkauf angeboten. Die dort angegebene Telefonnummer ist aber ungültig, E-Mails an die angegebene Adresse kommen als unzustellbar zurück. Bei mehreren Anrufen bei Lorac in Luxemburg ging nur eine automatische Ansage ran, dass derzeit niemand zu erreichen sei.