Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Ein ehrgeiziges Ziel hatte sich Christian Winkler, Pastoralreferent in der katholischen Seelsorgeeinheit Edith Stein, gesetzt: gemeinsam mit einer Gruppe interessierter Menschen wollte er im Laufe eines Jahres einmal die ganze Bibel lesen. Im September fand ein erstes Einführungstreffen statt, am 1. Oktober wurde mit dem täglichen Lesen begonnen.

Herr Winkler, wie viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten sich für das Bibelprojekt angemeldet und wie viele sind jetzt noch dabei?

Zwanzig Personen im Alter zwischen 24 und über 80 aus der Seelsorgeeinheit Edith Stein und der näheren Umgebung, aber auch aus Heidelberg, Sinsheim oder dem Main-Taunus-Kreis hatten sich angemeldet. Und alle sind bis heute begeistert dabei.

Aus welcher Motivation heraus nehmen die Menschen teil?

Das ist ganz breit gefächert. Jeder hat seine eigene Motivation. "Ich wollte schon immer mal die Bibel lesen", lautet sie bei manchen. Andere wollen sich mit ihrem Gott, mit ihrem Glauben auseinandersetzen. Sie kennen die Bibelgeschichten aus dem Gottesdienst, wollen aber noch mehr kennenlernen. Dann gibt es Leute, die zweifeln an Gott. Sie suchen in der Bibel nach Antworten auf ihre Fragen. Oder die, die beruflich mit der Bibel, der eigentlichen Grundlage unseres Glaubens, in Berührung kommen, wie zum Beispiel Religionslehrerinnen oder Pfarrsekretärinnen.

Wie oft finden die Treffen zwecks gegenseitigen Austauschs statt?

Da haben wir uns auf monatliche Treffen geeinigt. Insgesamt drei Zusammenkünfte haben bisher – unter Coronabedingungen – in Neckargerach und in Eberbach stattgefunden. In den Tagen danach habe ich dann noch jeweils ein digitales Treffen angeboten, für diejenigen, die aus beruflichen Gründen bei den präsentischen nicht dabei sein konnten. Außerdem schicke ich wöchentliche Info-Mails mit zusätzlichen Erläuterungen beispielsweise zu den Autoren der Bibel oder zu Entstehung und Reihenfolge der Evangelien an alle.

Wie läuft so ein Treffen ab?

Zunächst gibt es immer eine Einstimmung, etwa durch ein kleines Quiz, anhand von Bildern oder durch ein Kartenspiel. Das soll helfen, das seit dem letzten Treffen Gelesene ins Gedächtnis zu rufen. Dann können die Teilnehmer rauslassen, was ihnen dazu gerade auf dem Herzen liegt, denn das ist es, was sie wollen. Ich versuche, das zu moderieren und zu sammeln, damit wir ein bisschen strukturiert diskutieren.

Welche Texte wurden bisher gelesen?

Die täglichen Bibellesungen zu Hause umfassen immer Texte aus den Geschichtsbüchern, aus den Psalmen und Propheten und aus dem Neuen Testament. Da haben wir uns bisher die Erschaffung der Welt, den Auszug der Israeliten aus Ägypten und jetzt gerade die Opferrituale im 3. Buch Mose angeschaut. Das Buch Hiob haben wir abgeschlossen. Jetzt sind wir bei Psalmen. Und dann haben wir etwa ein Drittel der Evangelien gelesen, dabei Texte aus allen vier nebeneinandergestellt und verglichen.

Welche Schwierigkeiten ergaben sich dabei? Was hat die Teilnehmer besonders bewegt? Und was war für sie hilfreich?

Das Buch Hiob war sehr anstrengend. Es ist ein sehr literarisches Werk, mit vielen dramatischen Gesten in der Erzählung. Schwierig war für die Teilnehmer zu verstehen, dass das kein historischer Text ist, sondern eine Erzählung, die uns auf etwas aufmerksam machen will, die uns zeigen will, dass es nicht auf unser Handeln ankommt, sondern darauf, dass wir eine Beziehung zu Gott pflegen. Oft sind es sehr menschliche Geschichten, die wir in der Bibel lesen, Geschichten, wie wir sie auch heute erleben können. Und dann gibt es, besonders im Alten Testament, auch solche, die teilweise sehr außerhalb unseres heutigen Weltbildes liegen. Da geht es um Inzest, um Morde und Rachsüchtigkeiten oder um eine Behandlung von Frauen, die nicht mehr unserem heutigen Denken entspricht. Dann gibt es auch schon mal ein bissel Empörung bei den Lesern: "Das ist nicht mein Gott, nicht der, an den ich glauben möchte", heißt es da, nicht der, den wir durch Jesus Christus ganz anders erfahren. In den Psalmen findet man sich dagegen oft selbst wieder mit dem, was einen umtreibt: mit Zweifeln, Ängsten, Trauer oder Einsamkeit. Und man sieht, dass diese Dinge die Menschen schon vor Tausenden von Jahren umtrieben, und wie sie auch Lösungen dafür fanden. Beim Neuen Testament macht es viel Eindruck, die Lebensgeschichte Jesu mitzuerleben und wie er sich immer mehr als Sohn Gottes zu erkennen gibt.

Wie läuft das Projekt für Sie persönlich?

Ich habe auch meine Probleme, bin auch an manchen Stellen ein Zweifler. Deshalb bin ich dankbar, mit meinen Mitlesern auf dem Weg sein zu können. Im Austausch mit den anderen entdecke auch ich für mich immer wieder viel Neues.

Wie geht es nun weiter?

Ein Sechstel haben wir schon geschafft, fünf Sechstel liegen noch vor uns. Aber wir haben ja noch zehn Monate Zeit. Das tägliche Lesen, die wöchentliche E-Mail, der monatliche Austausch, das ist schon ein Stück Routine geworden für die Teilnehmer und für mich, es gehört zum Alltag dazu. Ich hoffe, dass es bis Oktober nächsten Jahres auch weiterhin zu unserem Leben gehören wird.