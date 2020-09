Von Felix Hüll

Eberbach. Noch bis 21. September, 18 Uhr, läuft die Bewerbungsfrist für Interessenten an einer Kandidatur zum Amt des Eberbacher Bürgermeisters 2021 bis 2029. Amtsinhaber Peter Reichert tritt dabei wieder an und hat bereits seine Wahlhomepage www.bm-reichert.de geschaltet. Wahltag ist der 18. Oktober. Mit Blick auf seine erste Amtszeit und seine bislang 17 Dienstjahre als Bürgermeister skizziert Reichert Perspektiven.

Wie führen Sie Wahlkampf unter Corona-Voraussetzungen?

Schwierig. Das wird mein vierter Wahlkampf sein, zwei hatte ich in Neidenstein und einen in Eberbach. Da konnten Sie frei planen, mussten sich keine Gedanken machen, wie viele Personen kommen. Ich denke, wir müssen die Infektionszahlen derzeit ernst nehmen. Die Coronaverordnung gilt. Von dem her ist es sicher sehr schwierig, öffentliche Veranstaltungen abzuhalten. Da gilt für mich nichts anderes. Ich möchte jetzt aber natürlich noch nicht kundtun, was ich vorhabe, denn noch können ja bis 21. September, 18 Uhr, Bewerbungen eingehen. Jeder potenzielle Bewerber wird sich jetzt Gedanken machen, wie er seinen Wahlkampf strukturieren will und was man tun kann. Da möchte ich jetzt vorab noch nicht so viel von dem sagen, was ich vorhabe.

In Ihrer Online-Bilanz für Eberbach und in Ihren Zukunftsplänen fehlen mir aus Ihrem Zehn-Punkte-Plan von 2012 "mehr Bürgerbeteiligung" und "mehr Transparenz". Wie beurteilen Sie da Ihre letzten acht Jahre?

Beim Neujahrsempfang haben wir unter dem Titel "Wir in Eberbach" diese Gesprächsrunde eingeführt und unter die unterschiedlichsten Themen gestellt. Sie soll der Öffentlichkeit zeigen, welch’ tolle Einrichtungen und Personen wir hier haben. Ich habe die Bürgersprechstunden hier eingeführt, obwohl ich nicht nur zu diesen ansprechbar sein möchte. Diese Sprechstunden biete ich nach Generationen unterteilt an für Kinder und Jugendliche, Erwachsene, Menschen in der Lebensmitte und für Senioren. Das wird sehr gut wahrgenommen.

Hintergrund Die Infrastruktur der 14.500-Einwohner-Stadt weiter stärken und die Stadt zu einem Ort machen, an dem sich gut leben lässt – das gehört zu den Zielen, die Peter Reichert bereits pa-rallel zum Einwerfen seiner Bewerbungsunterlagen Anfang August ins Internet gestellt hat (www.bm-reichert.de). Auch eine Amtszeitbilanz hat er dort gezogen. Unter den Zukunftsplänen höchste Priorität hat für Reichert der Erhalt des Krankenhauses. Und die Stadt braucht ein breites Angebot an Ärzten. Geld soll auch künftig so in die Schulen investiert werden, um weiter "den Ansprüchen eines modernen Bildungsstandortes gerecht" zu werden. Breitbandausbau und Digitalisierung der Verwaltung, ökologische Mobilitätskonzepte, regenerative Energien und Eberbach als klimaneutrale Stadt sind weitere Stichworte. Ohrsberg und Au will Reichert als attraktive Erholungsgebiete entwickeln, die Au durch einen Steg anbinden. Für den Erhalt des Hallenbades will er käm-pfen. Neu plant er ein Spielehaus mitten in der Altstadt, ein neues Jugendzentrum, eine Skateranlage und ein Pumptrack (spezielle Mountainbike-Strecke). Zu seinen Erfolgen 2013 bis 2020 zählt Reichert den Abbau der Verschuldung und das positive Entwickeln der städtischen Finanzlage, die Neuordnung der Stadtwerke, Aufarbeiten vernachlässigter Infrastruktur-Pflichtaufgaben (Gasleitungen, Trinkwasser, Stromversorgung, Abwassernetz, Dammbau im Holdergrund) und das Voranbringen wichtiger Infrastrukturmaßnahmen. In seine Amtszeit fällt das Management des Feuerwehrgerätehaus- und des Kindergartenneubaus. Den Abbau der 2012 vorhandenen Spannungen unter den Bürgern (Streit ums Dr.-Schmeißer-Stift, Rosenturmareal) und das Stärken eines Zusammengehörigkeitsgefühls in der Stadt bilanziert Reichert auch für sich. (fhs)

Ich betone aber, ich bin jederzeit ansprechbar, wenn ich auch unter starkem Termindruck stehe und nicht immer gleich sofort zur Verfügung stehen kann.

Ich bin Bürgermeister und will für Sie da sein. Das zeige ich übrigens durch meine Präsenz in der Stadt und den Ortsteilen. Ich glaube, das konnte man in den letzten acht Jahren sehen, dass ich gern Veranstaltungen aufsuche und mit den Menschen ins Gespräch komme. Das ist mir wichtig – Bürgernähe, Transparenz und Offenheit auch gegenüber meinen Mitmenschen.

Sie sprechen von Personenkontakten. "Transparenz" und "Bürgerbeteiligung" beziehen sich aber auf Sachfragen und Informationsvermittlung.

Ich war immer auch mit Bürgerinformationsveranstaltungen in der Stadt wie in den Ortsteilen, wenn wichtige Themen anstanden. Und ich glaube, wir sind sehr offen mit Themen umgegangen im Gemeinderat, der alle vier Wochen Sitzung hat und zu dem alle Menschen kommen können. Dort und in den Ausschusssitzungen läuft die Arbeit. Wir haben mit nichts hinter dem Berg gehalten

Ich sehe das als eine Form der Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung. Es ist sicher schwer, bei der Themenfülle, die wir haben, und bei den vielen Aufgaben, die in den letzten Jahren zu bewältigen waren, immer und überall eine ganz offene Bürgerbeteiligung zu starten.

Unser Gemeinderat ist ein Querschnitt aus der Bevölkerung, der die Dinge mit vielen unterschiedlichen Meinungen diskutiert und beschließt. Es ist nicht immer einfach, alle in eine Richtung zu bringen, aber es macht auch Spaß, immer eine gute Lösung zu finden. Jeder handelt mit dem Vorsatz, etwas Gutes für unsere Stadt zu erreichen. Das wollen wir alle – aber auf unterschiedliche Art und Weise. Es ist toll, wenn man da einen Erfolg erzielt. Und ich glaube, dass wir in Eberbach in einer sehr guten Richtung unterwegs sind. Meine Bilanz zeigt, was alles gelaufen ist, und die kann sich wahrhaftig sehen lassen.

Sie haben beim Versuch Landesgartenschau, Stadtjubiläum und Steg-Neckarquerung im Gemeinderat Dämpfer erhalten. Wie wollen Sie das mit gleichem Gemeinderat und knapper Kasse stemmen, wenn Sie viel Geld für Infrastruktur und Schulen in die Hand nehmen wollen?

Damals tat mir’s leid, dass wir uns nicht entschließen konnten, den Antrag für eine Kleine Gartenschau zu stellen. Es war mein Ansinnen, sie im Stadtjubiläumsjahr 2027 auszurichten. Eine Gartenschau heute ist Stadtentwicklung. Für die Schau wäre eine Brücke, eine zweite Neckarquerung die Voraussetzung gewesen. Aber die Frage stellt sich mir nicht mehr, weil wir jetzt gar keine Möglichkeit mehr haben, in das Programm noch reinzukommen.

Eberbach ist beschränkt in seiner Topografie. Wir können nicht einfach Baugebiete ausweisen wie Kommunen, die wesentlich mehr Platz haben. Aber wir haben eine ganz tolle Stadt mit einer interessanten Umgebung mit viel Natur. Entscheidend in den nächsten Jahren ist, dass wir hier Stadtentwicklung betreiben.

Können Sie sich vorstellen, auch ohne Gartenschau Weichen in diese Richtung zu stellen?

Die Entwicklung der Altstadt wird auch immer ein ganz wichtiges Thema in Eberbach sein. Hier liegt eine Riesen-Herausforderung, die wir oft nicht beeinflussen können, weil wir nicht im Eigentum der Häuser sind. Eberbach hat viele schöne Hangwohnlagen, aber hier in der Altstadt ist es eben. Hier haben Leute Schwierigkeiten, ihre Häuser zu pflegen, zu erhalten oder auch nur ihre Grundstücke zu erreichen.

Ich kann Ihnen hier keine fertigen Konzepte liefern. Aber ich habe Ansätze wie etwa die Idee eines Spielehauses in der Altstadt. Das soll ein jederzeit erreichbarer Spielplatz im Haus sein, ist aber nicht als kommerzielle Einrichtung gedacht. Da gibt’s Beispiele dafür. Das wird sicher Geld kosten, aber ich halte so was auch für die Belebung der Innenstadt für zukunftsweisend. Sie haben recht, wir haben immer klamme Kassen. Aber unsere Verschuldung hat sich seit 2013 um ein Viertel verringert. Wir sind von round about 20 Millionen Euro auf ca. 15 Millionen Euro und haben heute deutlich über 15,5 Millionen Euro liquide Mittel, also das, was früher in der Kameralistik Rücklagen genannt wurde. Da ist viel passiert seit 2013, das kann sich mehr als sehen lassen!

Wir haben Werte, in die wir gerade investieren, wie das Feuerwehrgerätehaus.. Wenn Sie das 2012 jemand gesagt hätten, hätte der gesagt, das ist unmöglich, wo wir heute stehen. Aber wir stehen da.

Wieso macht die Stadt Eberbach dann neue Schulden?

Wir haben im Moment eine gute finanzielle Basis. Trotzdem haben wir Kredite aufgenommen, weil’s im Moment Förderkredite gibt. Das heißt, Sie nehmen einen Betrag X auf, müssen aber nur einen Betrag Y zurückzahlen, der unter dem Betrag X liegt. Ob das finanzpolitisch gesund ist, vermag ich nicht zu deuten. Aber das machen wir natürlich, es wäre sträflich, wenn wir es nicht täten.

"Ich werde aktiv daran arbeiten, dass Eberbach ein beliebter Standort für Gewerbe und Mittelstand sein wird." So stand’s in Ihrem 10-Punkte-Plan 2012. Wie reagieren Sie beim Arbeitsplätze-Sichern/neue schaffen auf den Strukturwandel in der Industrie (Eaton, Gelita) und im Einzelhandel (EWG) – über den Einsatz fürs schnelle Internet und effiziente Verwaltung hinaus?

Unsere Möglichkeiten im Gewerbe sind natürlich begrenzt. Wir können keinen Betrieb mit finanziellen Mitteln retten. Es ist schwierig, einem Großbetrieb entscheidend helfen zu können, wenn er in eine Schieflage gerät. Wir schaffen Rahmenbedingungen, wir können unterstützen, wenn sich ein Betrieb ausdehnen möchte. In Coronazeiten haben wir alles getan, was in unseren Möglichkeiten stand, haben in jeden Haushalt Infoflyer über den Lieferservice von Gastronomie und Handel verbreitet. Der Lockdown war auch für uns vollkommen neu. Für mich in meinen damals gut 17 Jahren Amtszeit als Bürgermeister die schwierigste Situation. Noch nie musste ich dazu beitragen, dass Infrastruktur schließt. Ich hab’ so was noch nicht erlebt und möchte es auch nicht wieder erleben, dass man gegen das Interesse der Betriebe handeln muss. Deren Interesse ist es, dass Kunden in ihr Geschäft kommen, dass sie Menschen mit ihren Aktivitäten helfen und Freude bereiten, und da mussten wir dagegen vorgehen. Das war für mich dramatisch.

CDU und SPD haben ihre Unterstützung von 2012 dieses Mal nicht wiederholt. Wie stellen Sie sich die Zusammenarbeit mit den Ratsfraktionen bis 2024 künftig vor?

Die wird künftig sein wie sie seither war. Ich bin jetzt 17 Jahre Bürgermeister und hatte immer ein gutes Verhältnis zu meinen Gemeinderäten. Ich gehe davon aus und hoffe und wünsche natürlich, das dies auch so weiter geht. Es ist mir und auch jedem Gemeinderat bewusst, das hier Menschen unterschiedlichster Herkunft, Prägung, Erziehung, Meinung zusammentreffen. Da gilt es, immer den gemeinsamen Weg zu finden. Ich unterstelle mal, und da bin ich mir auch sicher, dass alle, die in einem Gemeinderat sitzen, auch das Beste für ihre Stadt wollen, und das ist auch mein Anspruch. Da gilt es immer wieder, kontrovers zu diskutieren und einen gemeinsamen Weg zu suchen. Da waren wir in der Vergangenheit gut miteinander unterwegs und ich hoffe, dass das so gut weiter geht.

Sollte es sich bei der Gegenkandidatur um reine Juxkandidaten handeln – bereitet es Ihnen Kopfzerbrechen, dass die Auswirkung auf die Wahlbeteiligung haben könnte, da eine realistische Alternative zu einer Amtszeitverlängerung fehlt? Und was bedeutete eine niedrige Wahlbeteiligung für Sie?

Wir haben derzeit natürlich schwierige Bedingungen. Der Wahlausschuss hat die Zahl der Wahllokale verringert, und es wird schon eine andere Wahl, wie die, die wir kennen. Ich kann schlecht einschätzen, welche Auswirkung das auf die Wahlbeteiligung haben wird. Und eine Alleinkandidatur? Ich hab’ von meinen drei Wahlen seither eine mitgemacht, und damals hatte ich eine hervorragende Wahlbeteiligung von 63-Komma-Ungrad-Prozent als Alleinkandidat. Ich sag’ jetzt mal ganz provokativ, ganz toll, wenn das in Eberbach genau so werden würde, obwohl ich ja laut Presse nicht mehr Alleinkandidat bin. Warten wir mal, was da kommt..

Welches Ergebnis wäre für Sie enttäuschend, um nicht zu fragen: welches wünschen Sie sich?

"Sicher wäre es nicht realistisch, in einer größeren Kommune wie Eberbach als Alleinkandidat noch mal 63 Prozent Wahlbeteiligung zu erwarten. Ich würde mir wünschen, dass ich wiedergewählt werde, weil ich meine Arbeit hier in Eberbach gerne mache, weil ich mich noch voller Energie fühle und noch mal gerne acht Jahre für Eberbach arbeiten würde. es hat mir Spaß gemacht, hier in dieser Stadt zu arbeiten. Ich hab’ viele ganz tolle Menschen kennen gelernt. Es war eine Bereicherung, wenngleich die Zeit nicht immer einfach war. Das muss ich klar dazu sagen. Und ich würde mir deshalb wünschen, dass ich wieder die Mehrheit bekommen würde, um weitere acht Jahre zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger, der Stadt und der Ortsteile tätig zu sein.

Sie werden weiter in Mönchzell wohnen bleiben?

Die Situation wird’s zeigen. Unsere vier erwachsenen Kinder sind jetzt zum Teil dabei uns wieder zu verlassen, einer von zwei noch bei uns Lebenden bezieht nächsten Monat seine eigene Wohnung. Es hat jetzt über sieben Jahre sehr gut so funktioniert. Ich arbeite elf bis 14 Stunden täglich und auch an den Wochenenden. Ich halte Augen und Ohren offen, aber ich kann es im Moment wirklich nicht sagen. Ich bin jetzt 55, meine Frau etwas jünger, aber wir sind in dem Alter, in dem man sich überlegt, wie will man das später gestalten, wo sieht man sich, und da gibt’s unterschiedliche Optionen.