In der GRN-Klinik Eberbach stellte Magdalena Dietz die von ihr aufgebaute Zentrale Notaufnahme (ZNA) Ärzten und dem Personal der Rettungsdienste in Eberbach vor. Sie ist als interdisziplinäre Notaufnahme rund um die Uhr und für jeden Tag konzipiert. Fachvorträge weiterer GRN-Mediziner ergänzten den Informationstermin. Foto: Elisabeth Murr-Brück

Eberbach. Ein Unfall, eine starke Blutung, ein plötzliches schweres Krankheitsgeschehen: es kann um Leben und Tod gehen, um fast unerträgliche Schmerzen oder darum, schwere Folgeschäden zu vermeiden. Ein Notfall, der schnellstmöglich ins Krankenhaus gehört, und ebenso schnell untersucht und behandelt werden muss. In Stadt und Umland ist die GRN-Klinik in Eberbach die einzige Anlaufstelle für Rettungsdienste und Ärzte, zur notfallmedizinischen Erstversorgung.

Die ehemalige Notfallambulanz wurde in den vergangenen Monaten komplett umstrukturiert und als zentrale Notaufnahme (ZNA) nach bundesweit verbindlichen Richtlinien konzipiert. Im Rahmen einer Informationsveranstaltung wurde sie vergangene Woche Ärzten und dem Personal der Rettungsdienste vorgestellt.

Kern ist ein Schockraum, ausgestattet mit modernsten Geräten, eine Art Vorläufer-Intensivstation, erklärt Magdalena Dietz. Sie hat als Leiterin die zentrale Notaufnahme aufgebaut.

In der aktuellen Ausstattung, so wie sie seit Januar bereitsteht, könne jeder Notfall – sei er traumatologisch oder internistisch – versorgt werden. Gerade bei Patienten, die mit schwerem Verlauf von Covid-19 eingeliefert wurden, habe sich

das als entscheidender Vorteil erwiesen. Ein Beatmungsgerät für die Intensiv-Beatmung und ein Transport-Beatmungsgerät wurden neu angeschafft, alle Formen der Atemwegssicherung sind im Schockraum verfügbar.

Den Leitlinien entsprechend ist die Zentrale Notaufnahme fachübergreifend konzipiert. Für eine möglichst schnelle Diagnose wurde auch ein neues, leistungsfähiges Ultraschallgerät angeschafft.

Die nötigen Strukturen hat Magdalena Dietz aufgebaut, standardisierte Abläufe schriftlich festgelegt. Und zusätzlich einen "Kinder-Notfallkoffer" zusammengestellt, obwohl die Leitlinien das nicht vorsehen und das Eberbacher Krankenhaus für eine Behandlung von Kindern unter drei Jahren nicht eingerichtet ist.

Die Vertretung übernimmt Oberärztin Dr. Suhi Stadler. Das gesamte Personal wird notfallmedizinisch geschult Pflegekräfte (Leitung Benjamin Müller) qualifizieren sich in einer zweijährigen Zusatz-Ausbildung für Intensiv- und Notfallmedizin. Die zentrale Notaufnahme ist als interdisziplinäre Notaufnahme rund um die Uhr und an jedem Tag konzipiert, weil aber nicht jede Fachrichtung vertreten ist, werden Patienten nach der Erstversorgung gegebenenfalls in die entsprechenden Kliniken verlegt.

Einen Crashkurs in Sachen EKG-Interpretation gab Dr. Daniel Herzenstiel. Foto: Murr-Brück

Die GRN-Klinik Eberbach verfügt über hoch spezialisierte Fachabteilungen. Exemplarische wie untypische Notfall-Situationen zeigten deren Leiter Dr. Daniel Unger (Anästhesie und Intensivmedizin), Dr. Bernhard Nitsche (Innere Medizin/Gastroenterologie), Dr. Martin Stark (Orthopädie und Unfallchirurgie), Dr. Thorsten Löffler (Allgemein- und Viszeralchirurgie) und Dr. Jan Voegele (Urologie).

Im Herzkatheterlabor demonstrierte Dr. Daniel Herzenstiel das Vorgehen bei einem akuten Hinterwand-Infarkt und gab einen Crashkurs in Sachen EKG-Interpretation: "Das kostet keine zehn Cent, ist überall verfügbar. Es gibt keine Fachdisziplin, die mit einer günstigeren Diagnostik so schnell so viele Leben rettet."

Info: Die Zentrale Notaufnahme ist rund um die Uhr besetzt, eine telefonische Voranmeldung (0 62 71) 83-444 ist sinnvoll. Notfallprotokolle oder EKG können per Fax über die Nr. (0.6271) 83-378 oder als mail (ZNA-Eberbach@grn.de) übermittelt werden. Vor allem bei instabilen Patienten ist eine Voranmeldung erforderlich, ebenso, wenn ein infektiöses Geschehen vorliegt. Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist weiterhin unter der Rufnummer 116.117 erreichbar.