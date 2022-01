Von Felix Hüll

Eberbach. Mit Hoffnung auf einen Förderbetrag von 75.000 Euro soll ein Skatepark auf einem 500 Quadratmeter-Areal neben dem Depot 15/7 an der Güterbahnhofstraße in einer Finanzierungsgrößenordnung von 170.000 Euro angelegt werden. Nächste Schritte auf dieses Ziel hin ist der Auftrag an ein Planungsbüro, um entsprechende Vorlagen zu erstellen – soweit der Sachstand zum Jahreswechsel.

"Das ist ein Musterbeispiel dafür, was Jugendbeteiligung betrifft", lobte Bürgermeister Peter Reichert. "Ich bitte um Ihre Stimme auch als starkes Zeichen an unsere Jugend" hatte das Stadtoberhaupt sich in der Gemeinderatssitzung an die Bürgervertreter gewandt, in der aus den bisherigen Vorgesprächen nun wieder ein Ratsbeschluss mit Zukunft wurde.

Blenden wir in die Vergangenheit zurück: Der Bürgermeister hieß noch Bernhard Martin, und es gab eine aktive Gruppe junger Leute, die sich eine fürs Skaten geeignete Anlage auch in Eberbach wünschte. Bereits nach der Jahrtausendwende war am Lauer eine kleine Anlage geschaffen worden, auf der sich Skater ausprobieren konnten, die aber weit entfernt war von Skateparks, die es auch in der Region vereinzelt gibt.

Foto: Archiv

Aus dem Wunsch nach Vergleichbaren kam es kurz vor dem Wahljahr 2012 zu einem Gemeinderatsbeschluss, in der Au einen solchen Skatepark anzulegen - damals noch mit einem Betrag von 80.000 Euro beziffert. Der vor zehn Jahren gefasste Standortbeschluss Au galt bis Dezember 2021. Mit der Ratsentscheidung für die Anlage jetzt beim Depot 15/7 auf dem Flurstück 882/2 wurde er aufgehoben. Die für die Au bereits erteilte Baugenehmigung von 2012 läuft somit zum 11. Februar 2022 aus und wird nicht mehr verlängert.

Stattdessen hat die Stadtverwaltung nun den Auftrag, den Skatepark von einem geeigneten Planungsbüro ausführen zu lassen. Reichert: "Ich glaube, der Platz wird richtig einschlagen."

Der Antrag, dieses Vorhaben in einer verlängertes und aufgestocktes Sanierungsgebiet "Güterbahnhofstraße" mit aufzunehmen, sei gestellt; die Rückmeldung stand zum Jahresende allerdings noch aus. Damit die Finanzierung des Skateparks gesichert ist, stehen die Mittel im Haushaltsplan 2022 zur Verfügung. Allerdings rechnet die Kämmerei mit dem 75000 Euro-Zuschuss.

Das Geld war für Udo Geilsdörfer ein wichtiges Kriterium, ebenso für Peter Wessely (beide FWE), als einzige Räte gegen den Skatepark zu stimmen: Geilsdörfer: "Die Haushaltslage ist so prekär. Wir haben bei Schule und Verwaltung zwei Millionen Euro Einsparungen, und die Sportanlagen in Eberbach sind in erbärmlichem Zustand, etwa die Halle der Gemeinschaftsschule mit ihren Umkleiden." Wessely hatte darauf hingewiesen, dass die Gruppe der Skater "überschaubar" sei, es mit dem Depot schon ein Angebot für die Jugend gebe und dass Vereine in der Stadt ihre Anlagen selbst pflegten, für deren Sanierung man aber auch kein Geld habe. "Es gibt günstigere Alternativen, und wenn die Anlage in einer anderen Stadt 170.000 Euro kostet, dann muss das nicht heißen, dass das auch bei uns so ist."

Patrick Joho (CDU) mahnte, dass das Skateprojekt nun schon seit 2002 vor sich hin geschoben werde, "und seither war die Haushaltslage nicht immer schlecht". Im Übrigen zeigten die letzten beiden Jahre, wie wichtig derartige Freizeitanlagen vor Ort seien, wenn andere Möglichkeiten pandemiebedingt beschränkt werden. Rolf Schieck (SPD) sieht die Ausgabe als "wichtige Investition in die Jugend, und der Nutzerkreis wird nicht abnehmen". Da es sich beim Skaten um eine olympische Sportart handele, beantrage man eine Förderung auch beim Badischen Sportbund .

Dietmar Polzin (FWE) erkundigte sich danach, ob daran gedacht sei, die Skatergruppe mit Eigenleistungen in den Aufbau der Anlage mit einzubeziehen. Wegen der Gewährleistungsvorgaben sei dies schwierig, erwiderte Bürgermeister Peter Reichert, nutzte aber diese Vorlage, um nochmals Lob für die Skater als engagierte Teilnehmer am Runden Tisch Jugendbeteiligung von Eberbach zu äußern: "Ich bin überzeugt davon, dass die Jugendlichen sich da einsetzen werden und etwa Spenden sammeln."