Von Martina Birkelbach

Eberbach/Gammelsbach. Mit der Teilrenaturierung des Haßmersgrundzuflusses beschäftigte sich Studentin Laura-Maria Palt im Rahmen ihres Masterpraktikums. Das Ergebnis entwickelt sich, ganz zur Freude von Klemens Bernecker vom städtischen Umweltamt, zu einem internationalen Gemeinschaftsprojekt.

Rückblick in das Jahr 1962: Mit dem Ausbau der B 45 wird der östlich der Straße liegende Haßmersgrund – ein Seitental des Gammelsbachs – gut dreieinhalb Kilometer oberhalb der heutigen Einmündung in die B 37 aufgefüllt. Der dortige kleine Bachlauf verschwindet in einer Verrohrung. Wie Bernecker vermutet, "wohl, weil man nach den Mangeljahren der Nachkriegszeit davon ausging, dass die Talbereiche westlich der B 45 zukünftig als Landwirtschaftsfläche genutzt werden sollten, hat man den verbliebenen Bachlauf zwischen B 45 und dem Gammelsbach ebenfalls verdolt".

Seither fließt das Wasser dem Gammelsbach in einem 100 Meter langen Rohr zu, und außer dem Plätschern aus dem Übergabeschacht am Fuß der Straßenböschung war vom Haßmersgrundzufluss nichts mehr zu sehen und zu hören. Genau dieses leise Plätschern jedoch fiel laut Bernecker im August vergangenen Jahres Martin Schaarschmidt vom Landschaftserhaltungsverband Rhein-Neckar auf. "Schaarschmidt lässt schon seit 2017 zahlreiche Wiesen im Gammelsbachtal beispielhaft pflegen."

Und dann kam der Zufall zu Hilfe, beziehungsweise es kam: Laura-Maria Palt. Palt studiert an der Uni in Brüssel im Masterstudiengang "Bio-Ingenieurwesen für Umwelttechnologie". Sie verfügt bereits über einen Bachelor-Abschluss und bewarb sich beim Umweltamt der Stadt Eberbach um ein zehnwöchiges "Masterpraktikum in einem Renaturierungsprojekt" für Mai/Juli 2021. Die 24-Jährige hat Verwandte in Eberbach. Unter Anleitung von Bernecker, dem auch das Erstkorrektorat der Arbeit zufällt, soll die Historie der Verdolung aufgearbeitet und unterschiedliche Möglichkeiten der Renaturierung aufgezeigt werden.

Soll man die Verdolung einfach zurückbauen und die alten Rohre beseitigen oder könnte man das Wasser nicht direkt den noch vorhandenen Resten eines Wiesenwässergrabens zuführen? Oder wäre es besser, das Wasser über den dort vorhandenen, aber allmählich vertrocknenden Seggenbestand zu verrieseln. Eine weitere Option wäre es natürlich, das Wasser in einen Tümpel für die in der Region seltene und eher unbekannte Art "Springfrosch" einmünden zu lassen. Überhaupt war zu klären, wieviel Wasser durch die Rohrleitung abfließt. Dabei musste man über die Wochen feststellen, dass die abfließenden Wassermengen großen Schwankungen ausgesetzt sind. Was aber laut Bernecker im Buntsandsteingebiet "nichts Neues" ist.

Palt bearbeitete die Fragestellungen ausführlich und kombinierte letztendlich die einzelnen Möglichkeiten. Dabei fand sie eine für Bernecker "interessante konzeptionelle" Lösung: Das aus dem Haßmersgrund abfließende Wasser soll künftig über den vorgenannten Seggenbestand verrieselt werden, dort einen kleinen Tümpel unter anderem für den Springfrosch speisen, und das Überlaufwasser kann anschließend in den Gammelsbach fließen.

Hintergrund Frau Laura-Maria Palt, was hat Ihnen bei der Arbeit in Eberbach besonders gefallen? Am besten hat mir gefallen, dass ich meinen Praktikumsleiter, Klemens Bernecker, bei seiner täglichen Arbeit begleiten konnte, vor allem bei allen Feldbesuche. Mehrmals in der Woche, manchmal sogar mehrmals am Tag, hatten wir einen Termin in einem der Stadtteile von [+] Lesen Sie mehr Frau Laura-Maria Palt, was hat Ihnen bei der Arbeit in Eberbach besonders gefallen? Am besten hat mir gefallen, dass ich meinen Praktikumsleiter, Klemens Bernecker, bei seiner täglichen Arbeit begleiten konnte, vor allem bei allen Feldbesuche. Mehrmals in der Woche, manchmal sogar mehrmals am Tag, hatten wir einen Termin in einem der Stadtteile von Eberbach, was die Arbeit sehr angenehm und bereichernd machte. Außerdem wurde ich im Bauamt aufgenommen, als wäre ich eine vollständige Mitarbeiterin. Was hat Ihnen an der Stadt Eberbach besonders gefallen? Eberbach ist einfach wunderschön, es hat nichts mit Brüssel zu tun. Bei unseren Ausflügen habe ich manchmal Bilder gemacht, die wie Postkarten aussahen. Als Kind habe ich viel Zeit bei meiner Tante und meinem Onkel in Eberbach verbracht, und seitdem bin ich begeistert. Während meines zweimonatigen Praktikums konnte ich die Stadt aus einer anderen Perspektive sehen und vor allem einen Blick hinter die Kulissen werfen, was dort alles passiert. Das Mindeste, was ich sagen kann, ist, dass eine Menge los ist. Ihr Fazit von dem Masterpraktikum? Diese zwei Monate waren eine bereichernde Erfahrung und ich bin daran gewachsen. Ich habe so viel gelernt, sowohl beruflich als auch persönlich, und ich kann all den Menschen, die diese Erfahrung unvergesslich gemacht haben, nicht genug danken. Dank des Praktikums bei Klemens Bernecker bin ich überzeugt, dass ich die richtige Studienwahl getroffen habe. (mabi)

[-] Weniger anzeigen

Aber die Rohrleitung aus dem Haßmersgrund unterquert eine ehemalige Deponiefläche. Die letzten Analysen des Haßmersgrundwassers stammen aus dem Jahr 1991. Inzwischen hätte viel passieren können. Um das zu überprüfen, nahm ein Limnologe eines Wasserlabors Mitte Juli Proben aus der Verdolung und gab Entwarnung: "Die untersuchten Standardparameter sind allesamt in Ordnung und zeigen keinerlei Auffälligkeiten".

Nächste zu klärende Frage: Ein Teil der Leitungstrasse liegt nicht auf städtischem, sondern auf privatem Grund. Werden die Eigentümer zustimmen? Palt erläuterte den Eigentümern ihr Konzept. Diese waren mit der Idee einverstanden und wollen das Konzept mittragen.

Wie Bernecker erklärt, steuerte der Landschaftserhaltungsverband Rhein-Neckar als Mitinitiator "dankenswerterweise den Löwenanteil der erforderlichen Aufwendungen bei".

Derzeit liegt der Palt’sche Renaturierungsplan bei den zuständigen Fachbehörden "Wasserrechtsamt" und "Untere Naturschutzbehörde". Bernecker: "Letztere hat bereits grünes Licht gegeben, und wegen der Wasserbehörde sind wir ebenfalls zuversichtlich".

Ende August steht für Laura-Maria Palt in Brüssel die Abschlussprüfung an, in deren Rahmen sie auch das Projekt ihres Eberbacher Masterpraktikums vorstellen muss. Bis dahin, so der Umweltbeauftragte, sollten die offiziellen Genehmigungen vorliegen und, wenn alles gut läuft, nach Möglichkeit auch der erste "Baggerbiss" des Teilabschnitts I erfolgen können.

"Den Arbeitsabschnitt II hat Lorenz Rohde bereits auf die Arbeitsliste der bewährten Helfer der Royal Engineers für Juli 2022 gesetzt", so Bernecker weiter. Und er freut sich, dass das Projekt so am Ende ein "internationales Gemeinschaftswerk" wird.