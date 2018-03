Das vereinseigene Sportgelände wäre ein Pfund, das die SG Rockenau in eine Fusion mit SV und VfB Eberbach einbringen könnte. Doch eine Mehrheit im Verein ist der Meinung, dass es derzeit nicht der richtige Zeitpunkt sei, in die laufenden Gespräche der beiden Eberbacher Fußballvereine einzusteigen. Foto: Archiv

Rockenau. (cum) Die SG Rockenau wird vorerst keinen Versuch unternehmen, in die derzeit laufenden Fusionsgespräche zwischen den beiden anderen Eberbacher Fußballvereinen VfB und SV Eberbach einzusteigen. Bei der Mitgliederversammlung am Freitag in der Festhalle vertrat eine Mehrheit im Verein die Meinung, dass es dafür derzeit noch zu früh sei.

Angeschoben hatte die Diskussion der frühere SG-Vorsitzende Klaus Eiermann mit einem Leserbrief. Im Verein wird das aber kritisch gesehen, nicht zuletzt, weil offen ist, ob VfB und SV überhaupt Interesse haben, einen dritten Verein mit ins Boot zu holen, und die SG neben dem Fußball auch eine gewichtige Rolle im Leben des 750 Einwohner zählenden Eberbacher Ortsteils spielt.