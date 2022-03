Eberbach. (RNZ) Schon seit einigen Wochen steht diese zerflederte Litfaßsäule in der Friedrichsdorfer Landstraße, gegenüber von Penny. Obwohl sicher täglich einige städtische Fahrzeuge hier vorbeifahren, wurde bisher nichts unternommen, kritisiert unser Leser Reinhard Nollert. E

benfalls steht schon seit einigen Wochen ein umgefahrenes Verkehrsschild in Schräglage auf der Kreuzung (Verkehrsinsel) Friedrichsdorfer Landstraße/Wilhelm-Blos-Straße. Also Aushängeschilder für unsere Stadt, an so verkehrsreichen Stellen sind das sicher nicht, findet Nollert.