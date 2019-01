Eberbach/Rothenberg. (US) Wie alle Vereine veranstalten die Mitglieder des Segelfliegerclubs Eberbach ihre Jahresabschlussfeier. Sie nennen sie "Abfliegen". Hier wird Rückschau gehalten auf die letzte Flugsaison mit Zahlen über die Starts und Landungen und mit vielen schönen Fotos. Vor Weihnachten gab es adventliche Geschichten, ein gutes Essen und jede Menge Erzählungen. Und natürlich zeigte man sich erneut stolz, dass man die Weltrekordlerin mit neun Stunden Segelflug in Namibia, Anja Kohlrausch, zu den Mitgliedern zählen darf.

Aber nach dieser Feier beginnt wieder die Arbeit! Die Vereinsmitglieder holen die Flugzeuge - es gibt vier Segelflugzeuge und einen Motorsegler - vom Flugplatz in Rothenberg nach Eberbach in die Werkstatthalle. Hier wird ihr Äußeres gepflegt, und die Flugzeuge werden technisch durchgecheckt, damit sie wieder für ein reibungsloses Fliegerjahr zur Verfügung stehen. Auch die Not-Fallschirme für die Segelflieger müssen kontrolliert und neu gepackt werden.

Fluglehrer und Piloten trainieren im Winter den Fliegernachwuchs in der Theorie. Sie umfasst folgende Themen: Aerodynamik und Technik, Flugzeug- sowie Instrumentenkunde; Grundtechniken des Fliegens, Meteorologie, Luftrecht und Flugsicherung, Navigation und das menschliche Leistungsvermögen beim Fliegen. So kann man sich im Winter also schon mal prima auf die praktischen Flugstunden im Sommer vorbereiten, und der Nachwuchs ist dann schon fit, um die auf ihn zukommenden Prüfungen zu bestehen.

Im Sommer bietet der Club immer einen Schnuppertag an, an dem man ausprobieren kann, ob dieser Sport einem liegt. Schon vorab kann man die Frage nach den Kosten beantworten: Die Kostenpauschale für Segelflugschüler in der ersten Saison beträgt 300 Euro einschließlich der Fluggebühr im Doppelsitzer, in der zweiten Saison 210 Euro. Hier kommt der Jahresbeitrag von 50, 125 bzw. 200 Euro hinzu, der je nach Alter des Flugschülers gestaffelt ist.

Segelfliegen darf man schon ab einem Alter von 14 Jahren. Wer also im kommenden Sommer 2019 fliegen lernen möchte, kann sich jetzt dazu anmelden und die Theoriestunden schon vorbereitend absolvieren. Sie beginnen im Januar.

Genaue Termine sowie die Gebührenordnung gibt es bei bei André Foshag unter Telefon 0157/57 33 32 35 oder über den Nachrichten-Kontakt auf der Homepage www.sce-rothenberg.de