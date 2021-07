Eberbach. (emb) Weg vom Auto, rauf aufs Rad: Eberbach ist dabei. Mit sechs E-Bikes, die die Stadt als Miet-Räder bereithält. Das Projekt "Eber-BIKE", von Abteilung Tourismus erarbeitet, wurde am Donnerstag öffentlich vorgestellt; gedacht ist es für Eberbacher Bürger, die so ein Rad nur gelegentlich nutzen oder das Fahrgefühl kennenlernen möchten.

Es hat sich was verändert in den Köpfen. Radfahrer sind nicht mehr die spinnerten Außenseiter im Straßenverkehr, Motor-Unterstützung nicht nur was für Rentner. "Sie ist in allen Altersgruppen salonfähig geworden", sagt Bürgermeister Peter Reichert. Radfahren ist schwer angesagt.

Die anthrazitgrauen Leih-Räder mit farbigen Eber-Aufklebern sind stabil und trotzdem wendig, der praktizierende Radler Reichert befindet sie als "geeignet für so ziemlich jedes Gelände in der Umgebung". Die Räder Modell ‚GIANT Explore sind aus der Produktion 2021 und haben mit 28 Zoll die gängigste Reifengröße; ausgestattet sind sie mit einer 20-Gang-Kettenschaltung, Scheibenbremsen hinten und vorne, die Akku-Leistung beträgt 625 Watt. "Damit kommt man locker über den Tag", verspricht Peter Reichert, der neuerdings auch gelegentlich aufs E-Bike steigt: "Die Reichweite liegt damit deutlich über 100 Kilometer, wenn man nicht ausschließlich extreme Steigungen fährt." Den Akku laden kann man kostenfrei ("mit Ökostrom von den Stadtwerken") an der Box am Neuen Markt, aber auch an jeder haushaltsüblichen Steckdose.

Mit dabei ist ein Helm ("Pflicht") und eine Gepäckträger-Box mit Ladegerät, Flickzeug, Werkzeug, einer kleinen Luftpumpe und einem Erste-Hilfe-Set. Außerdem stehen zwei Anhänger bereit zum Transport von Lasten oder Kindern. Die Miete beträgt am ersten Tag 25 Euro, danach wird sie auf 15 reduziert, für einen Anhänger werden zehn Euro berechnet.

Die Räder kann man per E-Mail oder Anruf vorab buchen oder direkt, drei stehen bei der Tourist-Info bereit, drei am Schwimmbad. Beide Standorte werden Zugriff auf das Buchungssystem haben, sobald sich der Corona-bedingte personelle Engpass im Schwimmbad entspannt. Darüber hinaus stellen sich die Betreiber des "Leopold" als Unterstützer zur Verfügung, was besonders wichtig als Rückgabe-Möglichkeit abends und am Sonntag ist: von 11 bis 20 Uhr (ausgenommen der Montags-Ruhetag) können dort die Räder abgegeben werden. Darüber hinaus haben sich Taxi-Unternehmen vertraglich verpflichtet, bei Bedarf auch die Räder zu transportieren.

Als Gedankenspiel sei das Projekt schon länger diskutiert worden, erzählen Julia Scheurich und Jennifer Springer von der Tourist-Information. Von der konkreten Planung der Detailfragen bis zur endgültigen Umsetzung verging aber doch ein Jahr. Bei fünf Händlern hat man recherchiert und die Preise abgefragt, das beste Angebot kam – erfreulicherweise – vom örtlichen Anbieter Brands4Sport in der Friedrichsdorfer Landstraße. Insgesamt hat die Stadt dafür rund 15.000 Euro investiert ("inklusive Zubehör"). Die Räder sind ein Anreiz für Touristen, sollen aber auch die einheimische Bevölkerung motivieren, öfter mal aufs Rad zu steigen: "Vielleicht auch die Bewohner der Ortsteile", hofft der Bürgermeister. Zehn Teilnehmer der Aktion "Stadtradeln" haben die Chance, einen Schnupper-Tag mit dem "Eber-Bike" zu gewinnen; entscheiden wird das Los-Glück.