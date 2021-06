24 Polizeibeamte nahmen Autofahrer auf der B 37 in Höhe der Kläranlage am Montag sieben Stunden lang ins Visier. Statistisch gesehen wurde dabei jede Stunde ein Fahrer unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen. Alkohol spielte keine Rolle. Foto: Nolten-Casado

Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Mit 18 Eberbacher Beamten und sechs weiteren aus dem Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim beteiligte sich das Polizeirevier Eberbach am Montag mit einer Kontrollstelle auf der B37 in Höhe der Kläranlage an einer landesweiten Schwerpunktwoche zur Bekämpfung von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr.

Auf etwa 100 Metern Länge wurde dazu zwischen 14 und 21 Uhr der rechte Fahrstreifen Richtung Eberbach kurz vor der Abzweigung nach Igelsbach zur Kontrolle der Fahrzeuge abgesperrt. Der aus Richtung Heidelberg kommende Durchgangsverkehr wurde über die Linksabbiegespur geleitet. "Das ist um diese Uhrzeit die Hauptverkehrsrichtung", erläutert der Leiter der Kontrollstelle, Polizeihauptkommissar Klaus Großkinsky. "Da geht der Berufsverkehr aus Richtung Heidelberg sowohl in Richtung Mosbach als auch in den Odenwald durch."

Ziel der Aktion war zum einen, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, zum anderen, die Risiken von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr einmal mehr ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Denn, so Großkinsky, "das Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss ist eine der Hauptunfallursachen". Es stelle eine Ordnungswidrigkeit oder sogar eine Straftat dar. Wobei das Fahren unter Drogeneinfluss besonders bei jüngeren Verkehrsteilnehmern im Vergleich zum Alkohol tendenziell zunehme. Deshalb seien inzwischen fast alle Polizeibeamte entsprechend geschult. Darüber hinaus befanden sich nach Auskunft von Großkinsky auch unter den am Montag eingesetzten Beamten mehrere "speziell ausgebildete Kollegen des ‚Kompetenzteams Drogen im Straßenverkehr‘".

Nach welchen Kriterien werden nun Fahrer aus dem Verkehr gezogen und kontrolliert? "Man schaut den Leuten in die Augen", beschreibt Großkinsky das Vorgehen des Beamten, der die langsam vorbeifahrenden Fahrzeuge unter die Lupe nimmt. Dann spreche man sie kurz an, um zu schauen, wie sie reagierten. "Die Augen verraten viel. Sind sie glasig, flattern die Augenlider, sind die Pupillen auffällig groß oder klein, so kann das auf den Konsum bestimmter Drogen hinweisen." Ein glasiger Blick könne auch auf Alkoholkonsum zurückzuführen sein, weiß der Kontrollstellenleiter. Doch komme da der Alkoholgeruch in der Ausatemluft als weiteres Indiz hinzu. Während in einem solchen Fall der Alkomat-Test zum Einsatz kommt, der den Alkoholspiegel sofort anzeigt, müssen sich Fahrer mit Verdacht auf Drogenkonsum einem Urintest unterziehen. Zwei mobile Toiletten standen dafür am Montag an der Einfahrt zur Kläranlage bereit. Je nach Ergebnis wird dann entschieden, ob eine Blutprobe erforderlich ist.

Am Montag war es der Eberbacher Notarzt Dr. Patrick Schottmüller, der im vom THW zur Verfügung gestellten Zelt als "Blutprobenarzt" aktiv wurde. Verweigere jemand Urin- oder Alkomat-Test, so müsse er – notfalls zwangsweise – zur Blutentnahme, so Großkinsky. Die Blutproben würden in einer zentralen Untersuchungsstelle ausgewertet, die Resultate anschließend dem Polizeirevier Eberbach übermittelt.

Wird eine Blutprobe entnommen oder fällt der Urintest eines auf Drogen Getesteten positiv aus, so darf der Betreffende nicht weiterfahren. "Es erfolgt eine polizeirechtliche Beschlagnahme des Fahrzeugschlüssels", erläutert der Hauptkommissar. Erst 24 Stunden später kann derjenige sein Fahrzeug abholen – "danach sollten sich die Drogen so weit abgebaut haben, dass man wieder fahrtüchtig ist. Oder jemand, der nüchtern ist, holt es für ihn ab."

Und was passiert, wenn jemand sich der Kontrolle entziehen will? "Dann wird das Verfolgungsfahrzeug aktiviert." Auch am Montag heftete es sich gelegentlich mit Blaulicht und Martinshorn an die Fersen von Kontollverweigerern. Doch "in der Regel sind die Leute kooperativ", weiß Großkinski.

Dass Kontrollen wie die in Eberbach gerechtfertigt sind, macht das Ergebnis der Aktion deutlich. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Mannheim wurden sieben Fahrer unter Drogeneinfluss festgestellt. Gegen die wird zudem wegen des Verdachts des Drogenbesitzes ermittelt. Außerdem wurden vier Fahrer ohne Fahrerlaubnis angetroffen, eine Urkundenfälschung und ein Verstoß gegen die Abgabenordnung in Verbindung mit dem Kraftfahrzeugsteuergesetz wurden festgestellt, zwei Strafanzeigen wegen ausländerrechtlicher Verstöße gestellt. Desweiteren wurde ein Führerschein aufgrund einer Fahndungsausschreibung beschlagnahmt, und wegen mangelnder Ladungssicherung erging eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Alkohol am Steuer war übrigens kein Thema.