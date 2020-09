Eberbach. (mabi) "Der Schulstart lief in Eberbach gut an", sagt Udo Geilsdörfer. "Wir waren alle gut vorbereitet, da die Anordnungen des Kultusministeriums frühzeitig bekannt waren", teilt der Geschäftsführende Schulleiter und Rektor der Gemeinschaftsschule (GMS) weiter mit.

In der GMS ist kein Schüler in Quarantäne; "alle sind mit an Bord". Ein Schüler wird auf Wunsch der Eltern per Fernunterricht zuhause unterrichtet. Die seit Montag geltende Maskenpflicht im Schulgebäude und auf dem Schulgelände (Ausnahme ist das Klassenzimmer) ist "kein Problem" gewesen. Schüler und Eltern wurden frühzeitig über alle neuen Regeln über die "Schul.Cloud" informiert. "Natürlich wurden die Schüler auch von den Klassenlehrern nochmals in den Klassenzimmern informiert."

Die Trennung der Klassenstufen auf dem Schulgelände, speziell in den Pausen, wurde durch "festgelegte und gekennzeichnete Bereiche" sichergestellt.

Online-Unterricht findet weiterhin statt. Lehrer, die wegen Vorerkrankungen zur Risikogruppe zählen, müssen laut Geilsdörfer "diesen Fernunterricht" gewährleisten. Dazu gibt es vorgegebene Qualitätsstandards des Kultusministeriums; "alle im Fernunterricht erteilten Stunden müssen dokumentiert werden. Die neuen Fünftklässler der GMS wurden am Dienstag eingeschult. Es gab eine kleine Einschulungsfeier unter Einhaltung der gültigen Corona-Regelungen. Die Schüler der beiden fünften Klassen und deren Eltern waren ebenfalls schon im Vorfeld über die derzeit gültigen Anordnungen informiert worden. Weitere Informationen gab es von der Schulleitung.

"Alle haben sich bisher vorbildlich an die derzeitige Situation angepasst und die Regelungen eingehalten", lobt Geilsdörfer alle am Schulleben Beteiligten.