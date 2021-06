Eberbach. (mabi) "Ich freue mich, dass die Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis so stark gesunken ist", sagt der geschäftsführende Schulleiter und Rektor der Gemeinschaftsschule Udo Geilsdörfer. Seit Montag können die weiterführenden Schulen wieder in den Vollbetrieb gehen. Wie er mitteilt, machen das die Eberbacher Realschule und das Hohenstaufen-Gymnasium. Die Gemeinschaftsschule geht – "aus organisatorischen Gründen" – ab dem kommenden Montag, 14. Juni, wieder in den Vollbetrieb. "Schüler und Kollegen sind gut drauf und freuen sich auf einen fast normalen Schulbetrieb."

Die Abstandsregelungen wurden aufgehoben; Test- und Maskenpflicht bleiben aber bestehen.

Geilsdörfer erklärt zudem: "Die Schulen dürfen Testate über negative Testergebnisse ausstellen. Neu ist, dass die Testate eine Gültigkeit von 60 Stunden haben, damit die getesteten Kinder auch an außerschulischen Veranstaltungen teilnehmen können".