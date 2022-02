Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Lehrermangel an "Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren" (SBBZ)? In Eberbach ist das zurzeit kein Problem. Während die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) die diesbezügliche Situation in vielen Regionen Baden-Württembergs als "schlecht oder verheerend" einschätzt, zeigt sich die Schulleiterin des hiesigen SBBZ an der Dr.-Weiss-Schule, Ursula Schild zufrieden mit der aktuellen Lehrerversorgung an ihrer Schule.

49 aus unterschiedlichen Gründen im Lernen eingeschränkte Kinder und Jugendliche besuchen derzeit das Eberbacher SBBZ mit Schwerpunkt "Lernen". Aufgeteilt auf fünf jahrgangsgemischte Klassen mit jeweils zwischen sieben und 13 Schülern, werden sie von derzeit elf Lehrkräften unterrichtet. "Im letzten Schuljahr hatten wir mehrere Krankheitsausfälle, die wir nicht kompensieren konnten", berichtet Schild. "Es gab einfach keine Lehrer, die die Vertretung hätten übernehmen können." Doch im laufenden Schuljahr sei man "glücklicherweise ordentlich versorgt, da hat sich das Schulamt wirklich bemüht".

Dennoch sei der Schulalltag derzeit nicht der gleiche wie vor der Corona-Pandemie, berichtet Schild. "Wir haben ein Profil: ‚Schule als Gemeinschaft‘." Dazu gehörte vor der Pandemie vieles, das von den Klassen 1 bis 9 gemeinsam durchgeführt wurde: Projektwochen und Ausflüge, Schlittschuhlaufen oder Schullandheim-Aufenthalte – Aktivitäten, die den Kontakt zwischen jüngeren und älteren Schülern fördern und die Gemeinschaft insgesamt stärken sollten. "Das fehlt uns jetzt gewaltig", bedauert die Schulleiterin.

Aktuell gebe es keinerlei Klassenmischung: "Der Unterricht findet nur in den Klassen statt, um das Ausbruchsgeschehen zu minimieren." Darüber hinaus gelten am SBBZ dieselben Regeln, zum Beispiel hinsichtlich des Tragens von Masken im Unterricht, wie an anderen Schulen. Und die Pausen auf dem von SBBZ und Dr.-Weiss-Grundschule gemeinsam genutzten Pausenhof finden jetzt zu unterschiedlichen Uhrzeiten statt.

Schüler in Quarantäne werden zum Teil über ein "digitales Klassenzimmer" betreut: "Das geht notfalls auch auf dem Handy", so Schild. Darüber könnten Lehrer den Kontakt zu ihren Schülern halten und sie auch unterrichten. Zurzeit erfolge dies nur vereinzelt, doch "während des Lockdowns hatten alle Klassen darüber Unterricht", erklärt sie. Hat das gut funktioniert? "Nun, beim einen mehr, beim anderen weniger", wie an anderen Schulen auch." Allerdings gebe es Unterrichtsinhalte, "die unsere Schüler sich nicht allein zu Hause erarbeiten können". Die persönliche Beziehung zum Lehrer sei bei Schülern mit erhöhtem Förderbedarf von besonderer Bedeutung. "Ich weiß jetzt, wie wichtig die Hand auf der Schulter eines Kindes sein kann", sagt Schild. "Das ist es, was ich bei den Kindern merke."

Das Fehlen von Aktivitäten in "präsentischer Gemeinschaft" hat man am SBBZ durch digitale Angebote zu ersetzen versucht. "Zum Beispiel der Nikolaus, der kam im Dezember digital." Die Lehrer hätten für die Schüler digital ein Weihnachtsgedicht aufgenommen und über die Medienwege in den Klassenzimmern als Film gezeigt. Beim "Klassenwichteln" in der Vorweihnachtszeit zog jede Klasse eine andere, der sie etwas Coronakonformes schenken sollte. Dabei nahm eine Klasse beispielsweise ein Bilderbuch für die von ihr gezogene Klasse digital auf. Und aktuell planten die Klassen eine digitale Gemeinschaftsaktion für Fasching. Was das sein wird? "Das weiß ich nicht", lächelt Ursula Schild. "Das ist eine Überraschung."

"Dramatische Einbrüche" einzelner Schüler kann die Schulleiterin trotz der pandemiebedingten Ausnahmesituation im laufenden Schuljahr bislang nicht feststellen. "Dieses Jahr hat sich die Lage doch ein Stück weit normalisiert." Und dennoch: "Vielen Schülern fehlt irgendwie die Leichtigkeit des Seins." Was sie sich wünscht? "Dass wir so bald wie möglich wieder ohne Pandemiebedingungen leben und gemeinschaftlich wieder Dinge in Präsenz machen können, sagt Schild.