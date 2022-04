Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach-Lindach. Es grünt und blüht an allen Enden, die Natur erwacht aus dem Winterschlaf, neues Leben bricht sich Bahn. Und nicht nur in zoologischen Gärten lassen sich in dieser Frühlingszeit possierliche Jungtiere bewundern. Auch in den ländlich geprägten Ortsteilen Eberbachs tummelt sich so mancher tierische Nachwuchs wonnevoll auf den von Tag zu Tag saftiger werdenden Weiden. Wie zum Beispiel auf den Wiesen rund um Lindach.

Bauer Achim Helm. Foto: Barbara Nolten-Casado

Hier sind es die sechs Wochen alten Zwergziegen-Zwillinge Max und Moritz von Biobauer Achim Helm, die unter noch kindlich-zaghaftem Gemecker erste Bocksprünge vollführen. Drei Hektar Wiesen stehen ihnen dafür zur Verfügung, auf denen sie sich mit Eltern und Geschwistern frei bewegen können. Dabei steht die Geißenfamilie gar nicht so sehr auf frühlingszarte Grashalme. Dornengestrüpp und Brombeerhecken zählen zu ihren Lieblingsspeisen. Und die frischen Triebe an Sträuchern und Bäumchen, die die Böschungen besiedeln, bedeuten ihnen ein wahres österliches Festmahl.

Das Knabbergehölz bietet ihnen nicht nur Nahrung, sondern reicht sogar aus, den Flüssigkeitsbedarf der Tiere zu decken, weiß Bauer Helm. Nur bei großer Sommerhitze bringt er ihnen Wasser auf die Weide. Geschlachtet werden Mitglieder der zurzeit siebenköpfigen Ziegenfamilie nur selten. Wenn der Nachwuchs zu zahlreich wird, verschenkt Helm die Jungtiere: Erst vor Kurzem gingen zwei von ihnen an den Breitensteinhof.

Ein paar hundert Meter weiter verrät lautstarkes Muhen, dass Helms Rinderherde die Traktorengeräusche ihres Besitzers vernommen hat. Hier muss regelmäßig das Wasserfass aufgefüllt und – zumindest solange die 20 Hektar Wiesen nicht genügend Gras hergeben – Silofutter nachgefüllt werden. Bis zu 50 Liter saufen erwachsene Kühe, die ihre Jungen säugen, an warmen Tagen. Da kommt bei einer 12- bis 14-köpfigen Herde schon was zusammen. Auch bei Familie Rind, die wie die Ziegen das ganze Jahr über im Freien lebt, hat sich vor Kurzem Nachwuchs eingestellt.

Hier sind es die Bullenkälber Timo und Klitschko, die derzeit die Blicke von Wanderern und Spaziergängern auf sich ziehen. Woher "Klitschko" seinen Namen hat? "Der wurde gerade geboren, als der Krieg in der Ukraine begann", berichtet Helm. Und da er ein kräftiges Kalb war, meinte Sohn Florian: "Das ist ein Mordskerl, ein richtiger Kämpfer, den nennen wir Klitschko."

Nach einiger Aufregung um Kälbchen Timo findet man es nun zärtlich umsorgt bei seiner Mutter. Der Kleine hatte sich selbstständig gemacht und entfernt von der Herde am Wegrand hingelegt. „Das ist normal“, beruhigt Bauer Achim Helm. Foto: Barbara Nolten-Casado

Um den vier Wochen alten "Timo" gab es vor Kurzem sogar richtig viel Aufregung in Lindach. Spaziergänger fanden das Tierchen mehrfach weit weg von der Herde scheinbar hilflos am Wegrand liegen und alarmierten den Bauern. Doch der konnte beruhigen: "Das ist normal. Wenn die Tiere im Freien leben und auch dort kalben, sondert sich das Kalb in den ersten Tagen nach der Geburt von der Herde ab. Es will seine Ruhe und ist so besser geschützt, falls die Herde von Wildtieren angegriffen würde. Da hätte es keine Chance zu fliehen. Daher sondert es sich ab und kommt nur zur Mutter, wenn diese es zum Säugen ruft".

Wenn die Kälber älter werden, sind sie dann mehr bei der Mutter. "Wenn man die Natur einfach Natur sein lässt, regelt sich das alles selbst", ist Achim Helm überzeugt. "Die Tiere brauchen die Menschen nicht."

Zwei weitere neue kleine Herdenmitglieder werden in Kürze erwartet. Andere Jungtiere müssen dafür irgendwann die heimischen Weiden verlassen: Sie werden zum Schlachten, Mästen oder in die Zucht verkauft. Bulle Felix und die Kühe aber bleiben – "und wenn sie nicht mehr können, dann kriegen sie ihr Gnadenbrot".