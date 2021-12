Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Alle Jahre wieder, wenn es Weihnachten wird, machen Eberbachs Rotarier sich auf, anderen Menschen ein wenig Weihnachtsfreude zu schenken. Bereits seit geschätzten 30 Jahren spenden die Mitglieder des hiesigen Rotary Clubs regelmäßig für diese Aktion. Und so geschah es, dass auch heuer wieder der aktuelle Eberbacher Rotary-Präsident Peter Krüger und der für caritative Aktionen zuständige "Gemeindienstbeauftragte" des Clubs, Professor Dr. Dietmar Polzin, insgesamt dreißig Briefumschläge mit Lebensmittelgutscheinen eines Eberbacher Supermarktes im Wert von je 100 Euro und einem Weihnachtsgruß der Rotarier an bedürftige Eberbacher Familien übergeben wollten.

Je zehn weitere Briefe sollen an Familien in Neckarsteinach und Schönau gehen, da inzwischen auch Bürger dieser Orte dem Eberbacher Rotary Club angehören.

Am Freitag waren Krüger und Polzin ins evangelische Gemeindehaus gekommen, um hier – unter Corona-gemäßen Bedingungen, versteht sich – die Umschläge an Pfarrer Gero Albert von der evangelischen und Diakon Joachim Szendzielorz von der katholischen Kirchengemeinde, an Wolfgang Roesch vom Paulusheim in der Zwingerstraße und an Maria Wolf vom Diakonischen Werk Eberbach zu übergeben.

Natürlich führten die Rotarier neben lokalen Aktionen auch gemeinnützige Projekte auf internationaler Ebene durch, und fürs kommende Jahr sei eine Hilfsaktion für das von der Hochwasserkatastrophe des letzten Sommers besonders betroffene Ahrtal geplant, informierte Krüger. "Aber jetzt kommt erst mal die Weihnachtsaktion, und die betrifft immer Leute vor Ort." Die Adressen bedürftiger Familien hatten die Rotarier von den vier genannten Institutionen erhalten. Diese sorgen auch dafür, dass die Briefe mit den Gutscheinen ihre Empfänger erreichen.

"Es sind Leute, die ich im Laufe des Jahres kennengelernt habe, etwa bei einem Taufgespräch", erläutert Diakon Szendzielorz. "Die Gutscheine verteile ich immer persönlich. Dabei erkläre ich auch, woher sie kommen und was der Rotary Club ist."

Auch von der evangelischen Gemeinde würden die Briefe persönlich übergeben, informiert Pfarrer Albert. "Zum Beispiel durch die Kindergärten haben wir Tuchfühlung zu Familien." Da erfahre man über die Kindergartenleiterinnen, wo in Familien Not herrsche. Sowohl Szendzielorz als auch Albert betonen, dass die Auswahl der beschenkten Familien unabhängig von der Religionszugehörigkeit und nur nach der Bedürftigkeit erfolge.

Paulusheim-Leiter Wolfgang Roesch hat erlebt, dass sich Eltern bei der Überreichung des Gutschein-Briefes überrascht zeigten, "dass da etwas kommt, das nicht beantragt wurde". Deutschland sei ein reiches Land, so Roesch, "trotzdem geht es vielen nicht so gut, sie müssen beim Einkaufen sehr rechnen".

Diese Erfahrung hat auch Maria Wolf vom Diakonischen Werk gemacht. "Ich kenne eine Mutter, die teilt den 100-Euro-Gutschein ein, um ihren Kindern übers Jahr hin und wieder mal besondere Getränke wie Fanta oder Cola zu kaufen", erzählt sie. Und sie weiß: "Viele Eltern müssen sich zu Weihnachten entscheiden zwischen einem vollen Kühlschrank oder Geschenken." Da habe das Essen natürlich Vorrang. Mit den 100 Euro werde nun ein kleines Geschenk für die Kinder möglich. "Sie schenken den Familien ein bisschen Glücksgefühl", dankte sie den Rotariern für ihre Weihnachtsaktion.