Eberbach-Rockenau. (me) Seit Mittwoch voriger Woche wird dem Trinkwasser in Rockenau Chlor zugesetzt. Das teilten die Eberbacher Stadtwerke am Montag mit - fünf Tage später. Bei einer Routinekontrolle sei in der Probe ein coliformer Keim festgestellt worden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises habe darauf den Einsatz von Chlor angeordnet. Die "sensorische Wahrnehmung des Chlors" sei nicht auszuschließen, heißt es vonseiten der Stadtwerke. Für die Gesundheit sei das jedoch unbedenklich. Allerdings sei gechlortes Wasser für Aquarien ungeeignet.

Was es mit dem Keim in der Wasserprobe auf sich hat, wollen die Stadtwerke in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt herausfinden. Die Chlorung werde "aus Sicherheitsgründen bis auf Weiteres" fortgesetzt. Der Eberbacher Ortsteil Rockenau hat eine eigene Quelle und Wasseraufbereitung.