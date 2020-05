Von Jutta Biener-Drews

Eberbach-Rockenau. Seit mittlerweile zwei Wochen wird das Rockenauer Trinkwasser mit Chlor versetzt. Und die Chlorung wird bis zur endgültigen Abklärung des Befunds derzeit noch aufrechthalten, erklärte SWE-Netzmanager Timo Fuß auf Nachfrage. Fuß ist aufgrund der günstigen Ergebnisse der Nachproben und der Tatsache, dass die jetzt festgestellte Verunreinigung des Wassers weit unter der im vergangenen Jahr liege allerdings zuversichtlich, dass "wir da zügig wieder rauskommen".

Die Stadtwerke (SWE) hatten nach einer Routinekontrolle in Rockenau am 21. April einen coliformen Keim festgestellt, das Gesundheitsamt daraufhin eine Chlorung angeordnet. Dass dies erst volle fünf Tage später über die Presse bekannt gegeben wurde, erklärt Timo Fuß damit, die SWE hätten einen zunächst nur auf der eigenen Homepage veröffentlichten Hinweis als ausreichend zur Information der Öffentlichkeit erachtet. Auf Veranlassung des Gesundheitsamts sei es daher erst mit Verzögerung zur allgemeinen Bekanntgabe gekommen.

Über die Ursache der Verunreinigung gibt es dem Netzmanager zufolge noch keine abschließende Erkenntnis. Fuß hält es jedoch für denkbar, dass durch die Vorbereitung auf die routinemäßige Reinigung des Rockenauer Hochbehälters ein Keim ins Trinkwasser gelangt sein könnte und spricht von einer nur geringfügigen Verkeimung, die sich auch durch eine Spülung hätte beseitigen lassen. Chlor einzusetzen, wenn auch in der momentan nur leichten Dosierung, bezeichnet Fuß als reine Sicherheitsmaßnahme. Die Abschaltung der Chlorung werde zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

Update: 6. Mai 2020, 18.24 Uhr

Eberbach-Rockenau. (me) Seit Mittwoch voriger Woche wird dem Trinkwasser in Rockenau Chlor zugesetzt. Das teilten die Eberbacher Stadtwerke am Montag mit - fünf Tage später. Bei einer Routinekontrolle sei in der Probe ein coliformer Keim festgestellt worden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises habe darauf den Einsatz von Chlor angeordnet. Die "sensorische Wahrnehmung des Chlors" sei nicht auszuschließen, heißt es vonseiten der Stadtwerke. Für die Gesundheit sei das jedoch unbedenklich. Allerdings sei gechlortes Wasser für Aquarien ungeeignet.

Was es mit dem Keim in der Wasserprobe auf sich hat, wollen die Stadtwerke in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt herausfinden. Die Chlorung werde "aus Sicherheitsgründen bis auf Weiteres" fortgesetzt. Der Eberbacher Ortsteil Rockenau hat eine eigene Quelle und Wasseraufbereitung.