Eberbach-Rockenau. (fhs) Ortsvorsteher Johannes Leistner ist am Donnerstag im Alter von 76 Jahren verstorben. Im Ortsteil, aber auch in der Stadt Eberbach und darüber hinaus rief die Nachricht zu Jahresanfang Trauer hervor.

Noch wenige Tage vor den Weihnachts- und Neujahrsfeiertagen war Hans Leistner in der letzten Sitzung des Gemeinderats ob seiner außergewöhnlichen Amtszeit und seines Engagements für Rockenau von Bürgermeister Peter Reichert gewürdigt worden, obwohl der eigentliche Anlass bereits ins Jahr 2015 zurückreicht. Wegen einer Herzerkrankung war Leistner bereits im Krankenhaus und konnte die Ehrung nicht selbst entgegennehmen, war aber die Feiertage über doch wieder in Rockenau.

Reichert hatte hervorgehoben, dass der Ehrenringträger von 2009 Leistner bereits im April 2015 vom Gemeindetag Baden-Württemberg wie auch vom Städtetag für vier Jahrzehnte kommunalpolitischen Engagements Lob und Anerkennung gezollt worden sei – 2019 waren es dann bereits 44 Jahre, nur hatte die Stadt Eberbach erst jetzt beschlossen, jeweils zum Jahresende langjähriger Amtsjubiläen zu gedenken. "Das gibt’s in Baden-Württemberg nicht oft: Leistner übt seit der Kommunalreform dieses Amt aus", hatte Reichert betont. Die Tätigkeit als Rockenauer Dorfbürgermeister (als Nachfolger des letzten eigenständigen Rockenauer Bürgermeisters Gerhard Banschbach) seit der Eingemeindung des Stadtteils nach Eberbach 1975 verschaffte Leistner den Titel, einer der längst gedienten Ortsvorsteher im Rhein-Neckar-Kreis zu sein.

Sie war aber nicht die einzige Aktivität Leistners fürs Gemeinwesen: neben seinem Mandat als Ortschaftsrat (mit Spitzenwerten an Stimmenzahlen) war er auch auf der Liste der Freien Wähler stehend 2002 als Nachrücker auf den verstorbenen Freie-Wähler-Stadtrat Günther Schupp in den Gemeinderat nachgefolgt. Bis 2004 gehörte er dem Gemeinderat als Gremiumsmitglied an, sonst nahm er als Ortsvorsteher an den Sitzungen teil.

Der 1943 geborene Leister hatte in Rockenau selbst Fußball gespielt und war später bei der Sportgemeinschaft (SGR) auch in deren Vorstand und im Förderverein aktiv. Auch in den anderen Vereinen des Stadtteils war der Ortsvorsteher präsent, sei es beim Kerweclub, dem Club Eulenspiegel, dem Gesangverein oder den Bogenschützen. Der von Haus aus studierte Ingenieur war Geschäftsführer der Hartsandsteinwerke Schmelzer, der Familie seiner Mutter. Weggefährten beschreiben Leistner als hilfsbereit, verlässlich, ausgleichend, geduldig, humorvoll und von großer menschlicher Güte. Er sei immer bereit gewesen, sich für seine Gemeinde Rockenau wie auch die Stadt Eberbach einzusetzen.

Leistner sei immer sehr viel daran gelegen, dass Rockenau nicht zu einer Schlafstadt wird und dass sich seine Einwohner am bis heute reichen Dorfgemeinschaftsleben beteiligen.