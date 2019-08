Eberbach-Rockenau. (fhs/pol) Alle Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos: Der 66-jährige Mountainbikefahrer aus Aglasterhausen, der als Teilnehmer einer Dreiergruppe am Sonntagvormittag auf dem Kranichberg an der Teufelskanzel plötzlich einen Herzinfarkt erlitt und stürzte, ist seinem Herzschlag noch an der Unglücksstelle erlegen.

Weil der Radweg in unwegsamen Gelände dort für Retter rund Helfer schwer zugänglich ist, waren nach Angaben des Polizeipräsidiums Mannheim vom Montag neben dem Notarzt und dem Rettungswagen auch die Eberbacher Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und zehn Mann sowie einem Seelsorger im Einsatz. Das in der Stadt sowie in Rockenau auffallend lang wahrgenommene Martinshorn-Geräusch der mit Blaulicht ausrückenden Einsatzfahrzeuge war irrtümlich von Beobachtern zuerst mit einem möglichen Unglück auf dem weiter nordwestlich liegenden Kuckucksmarkt-Festgelände in Zusammenhang gebracht worden.

Gegen 11 Uhr hatten die zwei Mitradler aus Eberbach (54 und 40 Jahre alt) den Sturz des 66-Jährigen bemerkt und gleich erste Hilfsmaßnahmen ergriffen. Der herbeigerufene Notarzt setzte die Wiederbelebungsversuche fort, die dem 66-Jährigen dann aber nicht mehr ins Leben zurückholen konnten.

Weil die Polizei erst die Angehörigen über den Todesfall informieren wollten, wurde die Unfallnachricht erst am Montag auf RNZ-Nachfrage bestätigt.