Eberbach-Rockenau. (by) Die Regenfälle der letzten Tage sowie die Schneeschmelze im Schwarzwald haben im Einzugsgebiet des unteren Neckar zu steigenden Pegeln geführt. In den kommenden Tagen ist daher mit einem starken Anstieg zu rechnen. Vorsorglich bleibt daher in Eberbach der Parkplatz am Neckarlauer gesperrt. Gestern lag der Pegel in Rockenau noch bei drei Metern.

Jörg Huber, Amtsleiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) Heidelberg, rechnet mit einem Anstieg auf fünf bis sechseinhalb Meter. Genaueres lässt sich derzeit noch nicht sagen. Der Scheitelpunkt dürfte Freitagmittag erreicht werden. Bei einem Pegel von sechs Metern in Rockenau wird es in Eberbach auf der B 37 in Höhe der Gartenstraße nass.

Der Hydrologe des WSA Heidelberg, Torsten Kickel, damit, dass morgen eine Schifffahrtssperre erforderlich wird. "Laut den Vorhersagen muss am unteren Neckar mit Abflüssen über 1000 m³/s gerechnet werden. Dies wird dazu führen, dass wir die Wehre hochfahren und den Wasserabfluss komplett freigeben. Der Neckar hat dann einen freifließenden Abfluss." Ein Hochwasser mit über 1000 m³/s tritt statistisch alle zwei Jahre ein.