Die Hilfe aus Eberbach kommt auch in den entlegensten Dörfern an. Fotos: privat

Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach-Rockenau. Sandra Wäsch liebt Menschen, Tiere, die Natur. Und sie macht "gern und oft" gemeinsam mit Ehemann Frank und den beiden Kindern Urlaub in Kroatien. "Wir lieben dieses Land und seine freundlichen Menschen", sagt die 47-Jährige aus Rockenau. Umso mehr schockierten sie die Bilder, die Bekannte ihr Ende Dezember vom Erdbeben aus der Region um die kroatische Hauptstadt Zagreb zusandten. Häuser waren zerstört, es gab Tote und Verletzte, Not herrschte an allen Enden. Spontan fasste sie den Entschluss: ich starte eine Hilfsaktion.

Über soziale Medien machte sie ihr Vorhaben, Sachspenden in die betroffene Region zu bringen, publik, erkundigte sich bei dort lebenden Menschen, was am dringendsten benötigt würde. Doch wie könnten die Dinge an ihr Ziel gelangen? "Ich habe im Internet nachgeschaut, welche kroatischen Vereine es hier in der Umgebung gibt", berichtet Wäsch. Dabei stieß sie auf den Mannheimer deutsch-kroatischen Fußballverein SG Croatia und schrieb ihn an. Die Sportfreunde ließen sich nicht lange bitten und zeigten sich bereit, den Transport von Hilfsgütern in die Erdbebenregion zu übernehmen. Sie stellten auch gleich zwei Kleintransporter zur Verfügung, die direkt vor Ort in Rockenau beladen werden können.

Sandra Wäsch aus Rockenau hat mit viel Engagement eine Hilfsaktion für Erdbebenopfer in Kroatien ins Leben gerufen. Ehemann Frank unterstützt sie dabei nach Kräften. Fotos: privat

Dann erging der Spendenaufruf der Rockenauerin via Facebook an den gesamten Bekanntenkreis in Eberbach und Umgebung, "und die Leute haben es ihrerseits weitergesagt". So kam es, dass von Tag zu Tag mehr Menschen warme Kleidung, Nahrungsmittel, Decken und vieles mehr zur Sammelstelle in Rockenau brachten, die GRN-Klinik und der Pflegedienst "Fairness" steuerten unter anderem Verbandsmaterial, Betteinlagen oder Corona-Schutzmasken bei. Das blieb natürlich den Nachbarn der Familie Wäsch nicht verborgen. "Als sie von der Aktion erfuhren, hieß es gleich: ‚Da mache mer mit! Was braucht ihr?‘", erzählt Wäsch. Schließlich reichten Keller und Abstellraum im eigenen Haus nicht mehr aus, um all die eingehenden Tüten und Kartons zu lagern. Ein Nachbar stellte kurzerhand seine Garage zur Verfügung.

Groß ist die Freude über die Hilfe. Fotos: privat

Derweil fuhren die Fußballer der SG Croatia mit den Kleintransportern vor, um das Gespendete nach Mannheim zu bringen. "Sogar der Vereinspräsident war schon hier und hat beim Laden geholfen", erzählt Sandra Wäsch. Acht Fuhren gingen so inzwischen nach Mannheim. Dort wurden sie in größere Lkw umgeladen. Ein erstes Fahrzeug mit Hilfsgütern aus Eberbach machte sich am 10. Januar auf den Weg nach Kroatien. Ein zweiter Transport, bestehend aus einem 40-Tonner und einem 2,5-Tonner, startete am Sonntag. Neben Spenden aus Eberbach wurden unter anderem auch von der Mannheimer Uniklinik gespendete Krankenhausbetten für ein stark beschädigtes Krankenhaus mitgenommen.

"Unsere Spenden werden direkt vor Ort in den Dörfern verteilt", erklärt Wäsch. In der "SG Croatia" fand sich jemand, der sich in der betroffenen Region gut auskennt. Er fährt einen der Lkw und sorgt laut Sandra Wäsch dafür, dass auch Menschen in entlegenen Dörfern bedacht werden, die von Hilfsorganisationen aufgrund zum Teil zerstörter Straßen bislang nicht angefahren worden seien. Fotos der Fahrer zeigten die Freude der Menschen in einer der ärmsten Regionen Kroatiens etwa über eine warme Mütze, einen Wintermantel, ein paar wollene Handschuhe. "Da sieht man Kinder, wie sie Schuhe anprobieren und strahlen, wenn sie sich Spielzeug aus einer Kiste nehmen dürfen." Inzwischen erhalte sie viele Reaktionen aus Kroatien auf Facebook: "Da bedanken sich Leute, die ich gar nicht kenne."

Bilder der Zerstörung begleiten die Fahrer. Fotos: privat

Während die beiden Lkw derzeit noch unterwegs sind, geht in Rockenau das Spendensammeln unvermindert weiter. "Rund 200 Dörfer müssen versorgt werden", weiß Sandra Wäsch. Besonders benötigt würden derzeit Werkzeug, Planen und Zelte, ebenso wie Babynahrung, Windeln, Verbandsmaterial, Hygieneartikel, Feuerzeuge und Kerzen – denn "sie haben zum Teil keinen Strom"; des weiteren Gummistiefel, Arbeitskleidung und -handschuhe, da "ja alles von Hand wiederaufgebaut wird". Auch Sanitätsbedarf wie Rollstühle würden benötigt. Und Tierfutter für Katzen, Hunde und Hühner sind der Tierfreundin ganz wichtig: "Auch den Tieren im Erdbebengebiet soll doch geholfen werden."

In zehn bis 14 Tagen soll der nächste Transport in Richtung Kroatien gehen. Bis dahin nehmen Sandra und Frank Wäsch wieder Sachspenden an ihrem Haus in Rockenau, Im Rot 4, nach telefonischer Absprache unter der Nummer 0176/83 01 47 06 entgegen.