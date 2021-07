Eberbach-Rockenau. (RNZ) Ein aggressiver Schwan setzt Einheimischen, Spaziergängern, Kanuten und Ruderern am Neckar bei Rockenau zu. Seit einigen Jahren schon verteidigt Schwan Carlos mit Vehemenz sein Revier auf dem Neckar und am Ufer in Rockenau. Nach mehreren missglückten Brutversuchen in den letzten Jahren lässt er seinen Ärger jeden Eindringling spüren.

Ob an Land oder auf dem Wasser, ob Mensch oder Boot – Carlos geht auf alles los. Dabei plustert er sich mächtig auf und geht sofort in den Angriff über. Sogar aus der Luft greift er an: Wie ein Kamikazeflieger stürzt er sich auf alles und jeden, der in sein Revier auf dem Neckar, beginnend am Ortseingang und endend am Ortsausgang von Rockenau, eindringt. Das mussten schon einige Wassersportler erfahren. Kanufahrer, Ruderer oder Stand Up-Paddler, etliche gingen bereits baden. Selbst Ruder von Rennbooten der Eberbacher Rudergesellschaft gingen schon zu Bruch. Mehrfach waren Schreie von Betroffenen zu hören, berichtet ein Anwohner. Auch einheimische Rockenauer waren schon unter den Opfern.

Er bringt er sogar Kanus zum Kentern wie am Freitag das zweier Kanuten aus Schleswig-Holstein und Hamburg. Foto: privat

Am Freitag mussten zwei junge Wanderkanuten aus Schleswig-Holstein und Hamburg die Attacken von Carlos erdulden. Mit ihrem vollgepackten Kanu waren sie von Heidelberg neckaraufwärts nach Guttenbach unterwegs. Auf der Höhe von Rockenau wurden sie Opfer des dort beheimateten Schwans. Überrascht von dessen Aggressivität kenterten sie und sämtliche, im Kanu verstauten Utensilien wie Schlaf- und Rucksäcke, Isomatten, Decken, ja sogar der Erste-Hilfe-Beutel, waren danach völlig durchnässt. Das Kanu war zur Hälfte mit Wasser gefüllt. Noch dazu zog sich einer der beiden eine Blessur am Oberarm zu.

Nach Rücksprache mit einem der beiden, sagte dieser, dass er früher Rennkanusport betrieben habe und noch nie in seiner Laufbahn gekentert sei.

Da das komplette Equipment durchnässt und an eine Weiterfahrt nicht zu denken war, breiteten die beiden alles zum Trocknen auf dem Neckarvorland aus. Rockenauer Anwohner versorgten die beiden mit Getränken, Essen, einer warmen Dusche und einer Übernachtungsmöglichkeit. Am nächsten Tag war das Duo gezwungen die Rückfahrt nach Heidelberg anzutreten.

Das Erlebnis einer Kanufahrt auf dem Neckar wollen sich die beiden trotz des aggressiven Rockenauer Schwans nicht entgehen lassen: Im nächsten Jahr wollen sie es erneut versuchen.