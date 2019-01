Auf der Durchreise zwischen den Schleusen sorgt der "Reiher" in Eberbach dafür, dass der Schlammbezug vom alten Lagerplatz am Hafenbecken wieder im Neckar verschwindet. Foto: jbd

Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Aufräumen nach dem Hochwasser stand am gestrigen Donnerstag auch beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt im Bezirk Eberbach auf der Tagesordnung. Auch an den Schleusen in Rockenau, Hirschhorn und Neckarsteinach, die zum hiesigen Zuständigkeitsbereich gehören, hatte der Neckar am Wochenende haufenweise Treibgut angeschwemmt. Es zu entfernen, war Aufgabe des Schwimmgreifers "Reiher", der vom Heimathafen Mannheim aus neckaraufwärts im Einsatz ist.

Ein eher unüblicher Auftrag wartete dabei am späten Vormittag in Eberbach auf den "Reiher". Auf der Rückfahrt von Rockenau ließ sich das Schiff am alten Hafenbecken unterhalb der Berufsschule dabei beobachten, wie es seine Greiferschaufel ausdauernd im mit Geschwemmsel überzogenen Becken versenkte, um daraus - ja, reines Wasser herauszubefördern, das dann auf der angrenzenden Pflasterfläche ausgeschüttet wurde.

Zweck der Übung war laut WSA-Bezirkschef Uwe Müller nichts anderes als die Reinigung dieses Pflasters, das früher mal als Lagerfläche diente, aber inzwischen so wie das Hafenbecken selbst praktisch keine Funktion mehr hat. Der Verkehrssicherungspflicht tut dies laut Müller aber keinen Abbruch: die besteht weiterhin.

Und so musste das Eberbacher WSA dafür sorgen, dass die jüngsten Schlammablagerungen auch wieder verschwinden. "Normalerweise machen wir das mit einer Pumpe", räumt Müller auf Nachfrage ein, "aber auf der Fahrt zwischen den Schleusen Rockenau und Hirschhorn hat das für den Reiher grad reingepasst!".

Für Fahrzeuge, die heute oberhalb der Rockenauer Schleuse liegen, war das kleine Becken früher mal Liegeplatz. Die Anlage wird Müller zufolge inzwischen aber nur noch sehr selten genutzt.