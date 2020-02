„Wir laufen für unseren Niedrigseilparcours“: Fünft- und Sechstklässler der Realschule starten am Handballerheim mit ihrem Sponsorenlauf an der Itter, flankiert von den beiden Organisatoren Andreas Forberger (l.) und Sonja Dietz (r.). Archivfoto: Martina Birkelbach

Von Martina Birkelbach

Eberbach. Die Realschule Eberbach sucht noch weitere Sponsoren für einen geplanten Niedrigseilparcours. Dieser soll auf dem Gelände der Realschule – vor der Ittertal-Sporthalle auf der Wiese – errichtet werden, und dann nicht nur den Schülern der Realschule, sondern allen Kindern zur Verfügung stehen. Die Idee für das Projekt hatten die beiden Sportlehrer der Schule Andreas Forberger und Sonja Dietz: "Die Schüler sollen einen größeren Anreiz bekommen, sich in den Pausen, den Freistunden oder am Nachmittag vielfältig zu bewegen". Da der Unterricht am Vormittag vorwiegend kopflastig und anstrengend ist, "ist es umso wichtiger, die Pausen mit Bewegung zu füllen, um einen Ausgleich zu erhalten." Regeneration und Konzentration für den weiteren Unterricht sollen durch die Bewegung möglich werden. Mit dem Niedrigseilparcours werden laut Forberger und Dietz "koordinative und konditionelle Fähigkeiten gleichsam gefördert, wie die sozialen Kompetenzen". 20 000 Euro sind für das Lern- und Spielfeld mit integrierter Seilrutsche, diversen Balancier-Elementen und einem "Spinnennetz" für kooperative Abenteuerspiele angesetzt. Rund 300 Realschüler haben sich mit ihrem Sponsorenlauf entlang der Itter Richtung Gaimühle im Oktober vergangenen Jahres bereits mächtig für das Projekt ins Zeug gelegt (wir berichteten). Insgesamt wurden 1601 Kilometer erlaufen und damit bereits eine Summe von 3018,17 Euro erzielt. Außerdem gab es Spendenzusagen unter anderem vom Eberbacher Rotary-Club sowie von Banken und Firmen. Der städtische Bauhof will beim Aufbau unterstützen. Die Sponsorengelder kommen einem Crowd-funding-Projekt "Niedrigseilanlage an der RS Eberbach" zugute. Allerdings reicht die Summe laut Forderer und Dietz bislang nicht aus, um den Topf von 10 000 Euro zu füllen, den die Volksbank zum Erreichen der Finanzierungssumme auf 20 000 Euro verdoppeln wird.

Info: volksbank-neckartal.viele-schaffen-mehr.de/niedrigseilparcour-der-rse