Von Felix Hüll

Eberbach. Auch beim zweiten Versuch, mit den Windradplänen für den Hebert fortzufahren, hat eine Ratsmehrheit die entsprechende Verwaltungsvorlage im Gemeinderat abgelehnt: Am Donnerstagabend stimmte eine 11-Stimmen-Mehrheit des Gemeinderats vor allem mit Stimmen der CDU sowie aus Freien Wählern sowie aus der SPD dagegen, das "Interessebekundungsverfahren" fortzuführen.

Bereits Ende Januar hatte der Eberbacher Gemeinderat beschlossen, dass die Stadt dafür keine Zusammenarbeitsvereinbarung mit dem Forst Baden-Württemberg schließen darf (um Flächen des Landes einbeziehen zu können).

Jetzt hatte die Stadtverwaltung beantragt, wenigstens für die stadteigenen Eberbacher Grundstücksflächen zu klären, ob und welche Investoren bereit wären, zu welchen Bedingungen auf diesem Areal tatsächlich Windräder zu errichten. In der Debatte vor der Abstimmung klang bereits der anstehende Kommunalwahlkampf an.

AGL-Vertreter wie Kreis- und Stadträtin Kerstin Thomson und Fraktionsvorsitzender Peter Stumpf betonten in emotionaler Rede die Vorteile autarker städtischer Stromerzeugung. Sie dienten neben klimapolitischen Zielen auch vorausschauender Energiepolitik und Mehreinnahmen der Stadt.

Die Gegner eines Standortes am Hebert im Kleinen Odenwald wie etwa CDU-Fraktionssprecher Michael Schulz, SPD-Stadtrat Jan-Peter Röderer oder Dietmar Polzin (FWE) hoben ihre Zweifel hervor, dass dieses Landschaftsopfer seinen Preis wert sei, zumal sie hier Windenergie-Wirtschaftlichkeit in Zweifel zogen.

Bürgermeister Peter Reichert hatte noch darauf verwiesen, dass ein Ablehnen von Vermarktungsversuchen städtischer Flächen als Windenergievorrangzone dazu führen könne, dass auf anderen privaten Flächen einzelne Vorhaben beantragt und eventuell auch verwirklicht werden könnten - Stichwort "Verspargelung der Landschaft". Hinzu komme, dass Eberbach hier mit vier benachbarten Kommunen gemeinsam an einem Konzentrationsstandort gearbeitet habe und es für Schönbrunn oder Aglasterhausen durchaus auch Interessenten gebe.

Eingangs der Ratssitzung hatte zudem in der Bürgerfragestunde Jens Thomson (AGL-Vorsitzender sowie von der Initiative Windenergie für Eberbach) angeregt, die städtischen Gebiete für einen reinen "Bürgerwindpark" zu verpachten. Thomson erläuterte dabei, wieso er und andere Parteigänger dabei einen "großen Unterschied"sehen zwischen einem derartigen "Bürgerwindpark" mit bis zu fünf Windrädern in einer Entfernung von mehr als einem Kilometer von der nächsten Wohnbebauung, und einer Bürgerbeteiligung bzw. einem "Bürgerwindrad" in einem "Industriewindpark".