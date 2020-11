Von Felix Hüll

Mit dem ersten Adventssonntag startet der evangelische Posaunenchor Eberbach erneut ein Liedprojekt. Eigentlich geht’s aufs Frühjahr zurück: Weil Musiker Musik machen müssen, hatten die Bläser bereits da im Lockdown überlegt, wie sie im Homeoffice ihrem Hobby nachgehen können. Es entstand das Video "Wir wollen alle fröhlich sein".

Auch der neue Bezirkskantor Andreas Fauß wirkte daran mit seiner Posaune mit. Im November kam die Idee auf, dies zu wiederholen – am Ende entschieden sich die Bläser für fünf Stücke verteilt auf vier Adventssonntage und auf Weihnachten.

Bei der Produktion war es nicht allein mit Notenständer, Instrument und Atemtechnik getan. Damit das Ganze trotz der vorgeschriebenen räumlichen Trennung der Musiker klappt, hat Chormitglied Björn Becker für alle Lieder "Playalongs" erzeugt, also MP3s, zu denen die Leute während ihrer jeweiligen Einzelaufnahme spielen, damit alle Aufzeichnungen am Ende synchron sind, schließlich gibt es bei dem Projekt keinen Dirigenten. Chorleiterin Rie Miyamoto hat sich mit ihrem Horn am Spiel beteiligt.

So nahm die Vorbereitung des Projekts einige Stunden in Anspruch, bevor überhaupt der erste Ton erklang. Die Bläser schickten dann ihre Aufnahmen per Google Drive zu Becker. Am Computer trennte er Ton vom Bild, erstellte zunächst einen ausgewogenen Soundmix und übertrug diesen ins Videoschnittprogramm, in dem alle Videos synchron zueinander ausgerichtet und im Kachel-Layout positioniert wurden. Jeden Adventssonntag ist nun ab morgen, 29. November, unter

www.youtube.com/channel/UCKlM7HS11lEXAtB5zImXtig

ein Adventsstück des Posaunenchors (in unterschiedlicher Besetzung) anzusehen und zu hören.